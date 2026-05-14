Merz verurteilt jÃ¼ngste russische Angriffswelle gegen Ukraine

Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die jÃ¼ngste Angriffswelle Russlands auf zahlreiche Ziele in der Ukraine scharf verurteilt.



"Die schwersten russischen Angriffe auf die Ukraine seit Langem zeigen: Moskau setzt auf Eskalation statt Verhandlung", so Merz am Donnerstag. "Wir stehen weiter an der Seite der Ukraine." Kiew und seine Partner seien bereit fÃ¼r Verhandlungen Ã¼ber einen "gerechten Frieden", Russland aber fÃ¼hre weiter Krieg.



Nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj hatten die Russen wÃ¤hrend der Angriffswelle in den vergangenen beiden Tagen 1.567 Drohnen und 56 Raketen verschiedener Typen eingesetzt. Dabei wurden Ziele im ganzen Land ins Visier genommen.



Selenskyj dankte Deutschland am Donnerstag fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung. "Es ist Deutschland, das viel dazu beigetragen hat, uns bei der Verteidigung gegen den russischen Terror zu unterstÃ¼tzen", schrieb er bei X. Man wisse das sehr zu schÃ¤tzen. "Dank der von Deutschland bereitgestellten Luftabwehrsysteme konnten Tausende von Menschenleben gerettet werden." Es sei wichtig, dass man auch jetzt weiterhin koordiniert zusammenarbeite, um Europa zu stÃ¤rken, so der ukrainische PrÃ¤sident.

