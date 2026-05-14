Politik

Trump: China will 200 Boeing-Flugzeuge bestellen - Auch Sojabohnen im GesprÃ¤ch

  • AFP - 14. Mai 2026, 18:41 Uhr
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Eine Boeing 737 von Air China in Peking
Bild: AFP

Nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump hat China Interesse am Kauf von 200 Boeing-Flugzeugen bekundet. Der chinesische Staatschef Xi Jinping habe zugesagt, bei dem US-Konzern '200 Jets zu bestellen', sagte Trump dem Sender Fox News.

Nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump hat China Interesse am Kauf von 200 Boeing-Flugzeugen bekundet. Der chinesische Staatschef Xi Jinping habe zugesagt, bei dem US-Konzern "200 Jets zu bestellen", sagte Trump dem Sender Fox News am Rande seines Staatsbesuchs in Peking in einem vorab verÃ¶ffentlichten Interview-Auszug. Das werde viele ArbeitsplÃ¤tze in den USA sichern, sagte Trump.Â Zudem will China laut Fox News wieder Sojabohnen aus den USA kaufen.

Trump sprach von "groÃŸen" Maschinen. Fox News zufolge geht es um Passagierflugzeuge vom Typ Boeing 737. Trump wird auf seiner China-Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Ihr gehÃ¶rt unter anderem Boeing-Chef Robert Ortberg an.

Im Handelsstreit mit China um Trumps SonderzÃ¶lle hatte Boeing im vergangenen Jahr zunÃ¤chst angegeben, die Volksrepublik habe die Annahme neuer Maschinen verweigert. SpÃ¤ter lieferte der US-Konzern aber wieder Flugzeuge nach China aus.

Laut dem Fox-News-Reporter Sean Hannity bekundete Xi bei seinem Treffen mit Trump Ã¼berdies Interesse am Kauf von Sojabohnen aus den USA. Davon wÃ¼rden Amerikas Landwirte profitieren, schrieb der Sender im Onlinedienst X unter Berufung auf Trump. Auf die hohen US-ZÃ¶lle hatte China mit ImportaufschlÃ¤gen auf Sojabohnen aus den Vereinigten Staaten reagiert. Das traf die Farmer hart, die teils zu Trumps WÃ¤hlerschaft zÃ¤hlen.

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