Nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump hat China Interesse am Kauf von 200 Boeing-Flugzeugen bekundet. Der chinesische Staatschef Xi Jinping habe zugesagt, bei dem US-Konzern "200 Jets zu bestellen", sagte Trump dem Sender Fox News am Rande seines Staatsbesuchs in Peking in einem vorab verÃ¶ffentlichten Interview-Auszug. Das werde viele ArbeitsplÃ¤tze in den USA sichern, sagte Trump.Â Zudem will China laut Fox News wieder Sojabohnen aus den USA kaufen.
Trump sprach von "groÃŸen" Maschinen. Fox News zufolge geht es um Passagierflugzeuge vom Typ Boeing 737. Trump wird auf seiner China-Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Ihr gehÃ¶rt unter anderem Boeing-Chef Robert Ortberg an.
Im Handelsstreit mit China um Trumps SonderzÃ¶lle hatte Boeing im vergangenen Jahr zunÃ¤chst angegeben, die Volksrepublik habe die Annahme neuer Maschinen verweigert. SpÃ¤ter lieferte der US-Konzern aber wieder Flugzeuge nach China aus.
Laut dem Fox-News-Reporter Sean Hannity bekundete Xi bei seinem Treffen mit Trump Ã¼berdies Interesse am Kauf von Sojabohnen aus den USA. Davon wÃ¼rden Amerikas Landwirte profitieren, schrieb der Sender im Onlinedienst X unter Berufung auf Trump. Auf die hohen US-ZÃ¶lle hatte China mit ImportaufschlÃ¤gen auf Sojabohnen aus den Vereinigten Staaten reagiert. Das traf die Farmer hart, die teils zu Trumps WÃ¤hlerschaft zÃ¤hlen.
Politik
Trump: China will 200 Boeing-Flugzeuge bestellen - Auch Sojabohnen im GesprÃ¤ch
- AFP - 14. Mai 2026, 18:41 Uhr
Nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump hat China Interesse am Kauf von 200 Boeing-Flugzeugen bekundet. Der chinesische Staatschef Xi Jinping habe zugesagt, bei dem US-Konzern '200 Jets zu bestellen', sagte Trump dem Sender Fox News.
Nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump hat China Interesse am Kauf von 200 Boeing-Flugzeugen bekundet. Der chinesische Staatschef Xi Jinping habe zugesagt, bei dem US-Konzern "200 Jets zu bestellen", sagte Trump dem Sender Fox News am Rande seines Staatsbesuchs in Peking in einem vorab verÃ¶ffentlichten Interview-Auszug. Das werde viele ArbeitsplÃ¤tze in den USA sichern, sagte Trump.Â Zudem will China laut Fox News wieder Sojabohnen aus den USA kaufen.
Weitere Meldungen
Regierungskrise in London: Gesundheitsminister Wes Streeting hat aus Protest gegen die AmtsfÃ¼hrung von Premierminister Keir Starmer das Kabinett verlassen und den RegierungschefMehr
Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karl-Josef Laumann hat seine Partei eindringlich vor jeder Art von Zusammenarbeit mit der AfD gewarnt. "Auch in einerMehr
Bei seinem Besuch in Peking hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den chinesischen PrÃ¤sidenten Xi Jinping und dessen Frau zu einem Gegenbesuch im WeiÃŸen Haus eingeladen. "Es ist mirMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenn sich Union und SPD mit ihren VorschlÃ¤gen zum EU-Verbrenner-Aus durchsetzen, dÃ¼rften E-Autos laut einer Untersuchung langsamer MarktanteileMehr
Sarstedt (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des seit Jahren stockenden Neubaus in Deutschland hat der Ã–konom und Wohnungsbau-Experte Matthias GÃ¼nther vom Pestel-Institut dieMehr
Aachen (dts Nachrichtenagentur) - Im KrÃ¶nungssaal des Aachener Rathauses ist am Donnerstag der Karlspreis an den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) undMehr