Stromversorgung in Kuba zusammengebrochen - Regierung: Ã–lvorrÃ¤te aufgebraucht

Improvisiertes Kochen mit Holz bei Stromausfall in Havanna

Wegen massiver EnergieengpÃ¤sse ist in Kuba erneut groÃŸflÃ¤chig die Stromversorgung zusammengebrochen. Die von Russland gelieferten Ã–lreserven seien nun 'aufgebraucht', sagte der Energieminister. Nahe der Hauptstadt Havanna kam es zu Protesten.

Wegen massiver EnergieengpÃ¤sse ist in Kuba erneut groÃŸflÃ¤chig die Stromversorgung zusammengebrochen. Die von Russland gelieferten Ã–lreserven seien nun "aufgebraucht", sagte Energieminister Vicente de la O Levy am Donnerstag im Staatsfernsehen. Nahe der Hauptstadt Havanna kam es wegen der StromausfÃ¤lle zu Protesten, die auf der kommunistischen Karibikinsel eher selten sind. Die Krise hatte sich in den vergangenen Wochen durch die US-Blockade der venezolanischen Ã–llieferungen verschÃ¤rft.



Die Situation sei "sehr angespannt", sagte der Energieminister. FÃ¼r die gravierenden EnergieengpÃ¤sse machte er die USA verantwortlich. "Die Auswirkungen der Blockade fÃ¼gen uns in der Tat erheblichen Schaden zu", sagte er. Denn Kuba erhalte "nach wie vor keinen Treibstoff". Kubas PrÃ¤sident Miguel DÃ­az-Canel hatte Washington am Mittwoch eine "vÃ¶lkermÃ¶rderische Energieblockade" vorgeworfen.



Ein Bewohner von San Miguel del PadrÃ³n, einem AuÃŸenbezirk von Havanna, berichtete der Nachrichtenagentur AFP von einem Protest gegen die StromausfÃ¤lle. Am Mittwochabend hÃ¤tten die Bewohner ihren Frust gezeigt, indem sie auf TÃ¶pfe und Pfannen geschlagen hÃ¤tten. Mehrere Ã¤hnliche kleine Proteste gab es laut AFP-Reportern in verschiedenen Vierteln der Hauptstadt. In Playa, einem Bezirk im Westen Havannas, skandierten die Anwohner demnach unter anderem Slogans wie "Schaltet das Licht an".



US-AuÃŸenminister Marco Rubio erneuerte unterdessen sein Angebot Ã¼ber 100 Millionen Dollar (etwa 85 Millionen Euro) an HilfsgeldernÂ - allerdings unter der Bedingung, dass die Mittel unter Umgehung der kubanischen Regierung von der katholischen Kirche verteilt werden. "Wir sind bereit, die Details des Vorschlags und seine Umsetzung zu erfahren", erklÃ¤rte Kubas AuÃŸenminister Bruno RodrÃ­guez dazu am Donnerstag in Onlinediensten.



Kuba steckt derzeit in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. In Havanna kommt es tÃ¤glich zu StromausfÃ¤llen von mehr als 19 Stunden, in mehreren Provinzen dauern die StromausfÃ¤lle sogar tagelang an. Der Ã¶ffentliche Nahverkehr in dem Inselstaat ist eingeschrÃ¤nkt, Benzin wurde rationiert. Mehrere Fluggesellschaften fliegen die Karibikinsel wegen der dortigen Treibstoffknappheit mittlerweile nicht mehr an.



Im Januar war Venezuelas PrÃ¤sident NicolÃ¡s Maduro bei einem US-MilitÃ¤reinsatz gefangen genommen und in die USA gebracht worden. AnschlieÃŸend sorgte Washington dafÃ¼r, dass Venezuela, der bis dahin wichtigste Ã–llieferant Kubas, seine Lieferungen einstellte. Ende Januar drohte US-PrÃ¤sident Donald Trump dann Staaten, die ErdÃ¶l an Kuba liefern, mit zusÃ¤tzlichen US-StrafzÃ¶llen.



Ende MÃ¤rz erreichte dennoch erstmals seit Beginn der US-Blockade gegen Kuba Ende Januar ein Ã–ltanker mit russischem RohÃ¶l an Bord einen kubanischen Hafen. Trump hatte zuvor Â erklÃ¤rt, die Durchfahrt des russischen Tankers zu gestatten.Â