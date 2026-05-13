Zustimmung des Senats: Neuer US-Zentralbankchef Warsh kann Amt am Freitag antreten

Der kÃ¼nftige US-Notenbankchef Kevin Warsh

Der Wunschkandidat von US-PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¼r die Leitung der Notenbank Fed, Kevin Warsh, kann das Amt am Freitag antreten. Der Senat in Washington bestÃ¤tigte den 56-JÃ¤hrigen am Mittwoch fÃ¼r vier Jahre an der Spitze der Federal Reserve (Fed).

Der Wunschkandidat von US-PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¼r die Leitung der einflussreichen Notenbank Fed, Kevin Warsh, kann das Amt am Freitag antreten. Der Senat in Washington bestÃ¤tigte den 56-JÃ¤hrigen am Mittwoch fÃ¼r vier Jahre an der Spitze der Federal Reserve (Fed). Die Entscheidung der Senatoren fiel mit 54 zu 45 Stimmen.



Warsh folgt dem langjÃ¤hrigen Fed-Chef Jerome Powell nach. Trump hatte Powell im vergangenen Jahr auf beispiellose Weise zu Leitzinssenkungen gedrÃ¤ngt und damit die UnabhÃ¤ngigkeit der Fed in Frage gestellt. Warsh sicherte zu, die Fed gegen Einflussnahme aus dem WeiÃŸen Haus verteidigen zu wollen. Er werde "auf keinen Fall" eine Marionette Trumps sein, sagte er zu VorwÃ¼rfen der oppositionellen Demokraten.