Wirtschaft

Ã–konom GÃ¼nther fordert WiedereinfÃ¼hrung des Baukindergelds

  • dts - 14. Mai 2026, 12:10 Uhr
Bild vergrößern: Ã–konom GÃ¼nther fordert WiedereinfÃ¼hrung des Baukindergelds
Bauarbeiter auf einer Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Sarstedt (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des seit Jahren stockenden Neubaus in Deutschland hat der Ã–konom und Wohnungsbau-Experte Matthias GÃ¼nther vom Pestel-Institut die WiedereinfÃ¼hrung des Baukindergelds gefordert.

"Das Baukindergeld war eine echte Erfolgsgeschichte", sagte GÃ¼nther der "Rheinischen Post" (Freitag). "Dann aber hat man das Programm 2021 sang- und klanglos einschlafen lassen. Ich verstehe das nicht. Die FÃ¶rderung wieder einzufÃ¼hren, wÃ¤re eine gute MaÃŸnahme", so GÃ¼nther.

Das Baukindergeld war ein staatlicher Zuschuss der KfW, der Familien mit Kindern bis zu einem bestimmten Einkommen beim Kauf oder Bau von Wohneigentum unterstÃ¼tzte. GÃ¼nther sagte: "Laut einer Evaluation hat der Staat fÃ¼r jeden FÃ¶rdereuro drei Euro eingenommen, weil mehr gebaut wurde. Zudem hat man Haushalte mit vergleichsweise niedrigen Einkommen erreicht, die tendenziell preiswerter gebaut haben. Also genau das, was wir brauchen."

Kritik Ã¼bte der Ã–konom hingegen an der Idee der SPD zur EinfÃ¼hrung einer staatlichen Wohnungsbaugesellschaft. "FÃ¼r mich ergibt es keinen Sinn, eine staatliche Wohnungsgesellschaft zu grÃ¼nden, die fÃ¼r externe Investoren geÃ¶ffnet werden soll. Externe Investoren erwarten eine Rendite. Gerade diese Rendite will man sich mithilfe der staatlichen Wohnungsgesellschaft ja eigentlich sparen, um die Wohnungen bezahlbar zu halten", sagte er. Sinnvoller wÃ¤re es stattdessen, wenn der Staat "ein bestehendes Unternehmen wie Vonovia" Ã¼bernehmen wÃ¼rde, so GÃ¼nther.

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