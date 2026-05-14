Trump lÃ¤dt Xi und seine Frau ins WeiÃŸe Haus ein

US-PrÃ¤sident Trump beim Staatsbankett am Donnerstag in Peking

Bei seinem Besuch in Peking hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den chinesischen PrÃ¤sidenten Xi Jinping und dessen Frau zu einem Gegenbesuch im WeiÃŸen Haus eingeladen.

Bei seinem Besuch in Peking hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den chinesischen PrÃ¤sidenten Xi Jinping und dessen Frau zu einem Gegenbesuch im WeiÃŸen Haus eingeladen. "Es ist mir eine Ehre, Ihnen, Madam Peng, eine Einladung auszusprechen, uns am 24. September im WeiÃŸen Haus zu besuchen, und wir freuen uns darauf", sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) und wandte sich beim Staatsbankett in der GroÃŸen Halle des Volkes an Xi und dessen Ehefrau Peng Liyuan.



Den Verlauf seiner GesprÃ¤che mit Xi bezeichnete Trump als positiv. "Wir haben heute mit der chinesischen Delegation Ã¤uÃŸerst positive und produktive GesprÃ¤che und Treffen gehabt", sagte Trump. Das Bankett sei nun "eine weitere geschÃ¤tzte Gelegenheit, sich unter Freunden auszutauschen".



Xi betonte in seiner Bankettrede, die Ambitionen der USA und Chinas kÃ¶nnten gemeinsam verfolgt werden. "Die groÃŸe Wiederbelebung der chinesischen Nation zu verwirklichen und Amerika wieder groÃŸartig zu machen, kann vollkommen Hand in Hand gehen", sagte der chinesische Staatschef in Anspielung auf Trumps Maga-Bewegung (Make America great again - Macht Amerika wieder groÃŸartig). Dabei kÃ¶nnten sich beide Staaten gegenseitig zum Erfolg verhelfen und "das Wohlergehen der ganzen Welt voranbringen".