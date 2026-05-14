Protest gegen Premier: Britischer Gesundheitsminister Streeting tritt zurÃ¼ck

Wes Streeting

GroÃŸbritanniens Gesundheitsminister Wes Streeting hat aus Protest gegen die AmtsfÃ¼hrung von Premier Keir Starmer die Regierung verlassen und den Regierungschef offen herausgefordert.

Regierungskrise in London: Gesundheitsminister Wes Streeting hat aus Protest gegen die AmtsfÃ¼hrung von Premierminister Keir Starmer das Kabinett verlassen und den Regierungschef offen herausgefordert. Er habe das Vertrauen in Starmers FÃ¼hrung verloren und es sei nun klar, "dass du die Labour-Partei nicht in die nÃ¤chste Parlamentswahl fÃ¼hren wirst", schrieb Streeting am Donnerstag im Onlinedienst X an Starmer gerichtet. Der Amtsinhaber steht wegen des Debakels seiner Labour-Partei bei den Wahlen in der vergangenen Woche massiv unter Druck.



"Dort, wo wir eine Vision brauchen, herrscht Leere", betonte Streeting in seinem RÃ¼cktrittsschreiben an den Premier. Eine Debatte darÃ¼ber, wie es mit der Regierungspartei nun weitergehen solle, "muss breit angelegt sein und die bestmÃ¶gliche Auswahl an Kandidaten bieten".



Seit der Schlappe von Labour bei den Kommunal- und Regionalwahlen in der vergangenen Woche sieht sich Starmer mit RÃ¼cktrittsforderungen aus den eigenen Reihen konfrontiert. Die Partei musste fast 1500 ihrer mehr als 2500 Sitze abgeben.Â Klarer Sieger war hingegen die einwanderungsfeindliche Partei Reform UK, die landesweit 1452 Sitze dazugewann, darunter auch in traditionellen Labour-Hochburgen im Norden des Landes.Â



Die nÃ¤chste Parlamentswahl in GroÃŸbritannien findet 2029 statt. Der 43-jÃ¤hrige bisherige Gesundheitsminister Streeting gilt schon seit lÃ¤ngerem als ein mÃ¶glicher Herausforderer Starmers. GemÃ¤ÃŸ den Parteiregeln muss ein Kandidat die UnterstÃ¼tzung von 81 Labour-Abgeordneten - also 20 Prozent der Labour-Fraktion im Parlament - erhalten, um eine interne Wahl ansetzen zu kÃ¶nnen. Streeting gab zunÃ¤chst nicht bekannt, ob er die nÃ¶tige UnterstÃ¼tzung erhÃ¤lt.Â



Im konservativen Lager der Labour-Partei ist der 43-JÃ¤hrige beliebt. Er wird jedoch von den Abgeordneten des linken FlÃ¼gels abgelehnt, die lieber Starmers ehemalige Stellvertreterin Angela Rayner oder den BÃ¼rgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, als Parteivorsitzenden sehen wÃ¼rden.



Der Druck auf Starmer hatte Anfang der Woche weiter zugenommen, als nach der Wahlschlappe drei StaatssekretÃ¤rinnen und ein StaatssekretÃ¤r zurÃ¼cktraten und 86 der mehr als 400 Abgeordneten seiner Partei seinen RÃ¼cktritt forderten.Â Mehr als 100 Abgeordnete baten Starmer hingegen, im Amt zu bleiben. Er selbst schloss einen RÃ¼cktritt aus.Â



Unterdessen gab die frÃ¼herer Wohnungsbauministerin Rayner bei X bekannt, dass sie in einer Steuerangelegenheit, die im September zu ihrem RÃ¼cktritt gefÃ¼hrt hatte, "von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen" worden sei. Als Ministerin hatte sie zugeben mÃ¼ssen, bei einem ImmobiliengeschÃ¤ft nicht alle Steuern gezahlt zu haben.



In einem Interview mit "The Guardian" schloss Rayner eine Kandidatur aus. "Ich habe deutlich gemacht, dass ich den Premierminister nicht herausfordern werde", sagte sie der Zeitung. Starmer mÃ¼sse allerdings Ã¼ber einen mÃ¶glichen RÃ¼cktritt "nachdenken", fÃ¼gte sie hinzu. Sie wÃ¼rde das NÃ¶tige tun, um "eine Wende herbeizufÃ¼hren".Â



Starmer hatte die Labour-Partei bei der Wahl 2024 zum Sieg gefÃ¼hrt und damit eine 14-jÃ¤hrige Ã„ra konservativer Tory-Regierungen in GroÃŸbritannien beendet.