Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat erneut seine Bereitschaft signalisiert, sich an einer multinationalen Initiative zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus zu beteiligen, und weitere Details genannt.
Neben dem Minenjagdboot "Fulda" und dem Tender "Mosel" sollen auch autonome Minenabwehrsysteme, Minentaucher und spezialisierte KrÃ¤fte zum Schutz von Schiffen bereitgestellt werden, teilte das Bundesverteidigungsministerium am Donnerstag mit. Zudem wurde eine hochrangige Beteiligung deutscher Stabsoffiziere in den FÃ¼hrungsstÃ¤ben der Mission in Aussicht gestellt. Eine Beteiligung wÃ¼rde jedoch erst erfolgen, wenn die notwendigen Voraussetzungen wie die Beendigung der Kampfhandlungen, eine klare vÃ¶lkerrechtliche Grundlage und ein Mandat des Deutschen Bundestages erfÃ¼llt sind.
Am Dienstag nahm StaatssekretÃ¤r Nils Hilmer in Vertretung von Bundesminister Boris Pistorius (SPD) an einem virtuellen Treffen der von Frankreich und GroÃŸbritannien initiierten multinationalen Initiative teil. Hilmer stellte eine mÃ¶gliche deutsche Beteiligung in Aussicht, sofern die Voraussetzungen erfÃ¼llt sind. An dem Treffen nahmen Verteidigungsminister aus mehr als 40 Staaten teil, um die nÃ¤chsten Schritte fÃ¼r eine mÃ¶gliche militÃ¤rische Mission zu erÃ¶rtern.
Deutschland unterstÃ¼tzt die Planungen fÃ¼r eine defensive militÃ¤rische Mission zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus und der Freiheit der Seefahrt in der Region. Hilmer hob die Bedeutung der Sicherheit in der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r die globale Wirtschaft und die regelbasierte internationale Ordnung hervor. Die Schiffe "Fulda" und "Mosel" wurden bereits zur Vorausstationierung im Ã¶stlichen Mittelmeer entsandt, um schnell handlungsfÃ¤hig zu sein.
Brennpunkte
Deutschland konkretisiert mÃ¶gliches Engagement in StraÃŸe von Hormus
- dts - 14. Mai 2026, 19:50 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat erneut seine Bereitschaft signalisiert, sich an einer multinationalen Initiative zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus zu beteiligen, und weitere Details genannt.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die jÃ¼ngste Angriffswelle Russlands auf zahlreiche Ziele in der Ukraine scharf verurteilt. "DieMehr
Neu-Delhi (dts Nachrichtenagentur) - Im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh sind mindestens 117 Menschen durch anhaltenden Regen, BlitzschlÃ¤ge und Gewitter in den letzten 36Mehr
Wegen massiver EnergieengpÃ¤sse ist in Kuba erneut groÃŸflÃ¤chig die Stromversorgung zusammengebrochen. Die von Russland gelieferten Ã–lreserven seien nun "aufgebraucht", sagteMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenn sich Union und SPD mit ihren VorschlÃ¤gen zum EU-Verbrenner-Aus durchsetzen, dÃ¼rften E-Autos laut einer Untersuchung langsamer MarktanteileMehr
Sarstedt (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des seit Jahren stockenden Neubaus in Deutschland hat der Ã–konom und Wohnungsbau-Experte Matthias GÃ¼nther vom Pestel-Institut dieMehr
Aachen (dts Nachrichtenagentur) - Im KrÃ¶nungssaal des Aachener Rathauses ist am Donnerstag der Karlspreis an den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) undMehr