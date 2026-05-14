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Deutschland konkretisiert mÃ¶gliches Engagement in StraÃŸe von Hormus

  • dts - 14. Mai 2026, 19:50 Uhr
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Verteidigungsministerium (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat erneut seine Bereitschaft signalisiert, sich an einer multinationalen Initiative zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus zu beteiligen, und weitere Details genannt.

Neben dem Minenjagdboot "Fulda" und dem Tender "Mosel" sollen auch autonome Minenabwehrsysteme, Minentaucher und spezialisierte KrÃ¤fte zum Schutz von Schiffen bereitgestellt werden, teilte das Bundesverteidigungsministerium am Donnerstag mit. Zudem wurde eine hochrangige Beteiligung deutscher Stabsoffiziere in den FÃ¼hrungsstÃ¤ben der Mission in Aussicht gestellt. Eine Beteiligung wÃ¼rde jedoch erst erfolgen, wenn die notwendigen Voraussetzungen wie die Beendigung der Kampfhandlungen, eine klare vÃ¶lkerrechtliche Grundlage und ein Mandat des Deutschen Bundestages erfÃ¼llt sind.

Am Dienstag nahm StaatssekretÃ¤r Nils Hilmer in Vertretung von Bundesminister Boris Pistorius (SPD) an einem virtuellen Treffen der von Frankreich und GroÃŸbritannien initiierten multinationalen Initiative teil. Hilmer stellte eine mÃ¶gliche deutsche Beteiligung in Aussicht, sofern die Voraussetzungen erfÃ¼llt sind. An dem Treffen nahmen Verteidigungsminister aus mehr als 40 Staaten teil, um die nÃ¤chsten Schritte fÃ¼r eine mÃ¶gliche militÃ¤rische Mission zu erÃ¶rtern.

Deutschland unterstÃ¼tzt die Planungen fÃ¼r eine defensive militÃ¤rische Mission zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus und der Freiheit der Seefahrt in der Region. Hilmer hob die Bedeutung der Sicherheit in der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r die globale Wirtschaft und die regelbasierte internationale Ordnung hervor. Die Schiffe "Fulda" und "Mosel" wurden bereits zur Vorausstationierung im Ã¶stlichen Mittelmeer entsandt, um schnell handlungsfÃ¤hig zu sein.

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