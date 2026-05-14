Ein Ticket fÃ¼r mehrere EU-LÃ¤nder: BrÃ¼ssel will lange Zugreisen einfacher machen

Eurostar-Zug in Nordfrankreich

Ein einziges Ticket fÃ¼r Fahrten quer durch Europa: Die EU-Kommission will lange Zugreisen einfacher und damit zur Alternative zum Flugzeug machen. Bei verpassten AnschlÃ¼ssen sollen Passagiere europaweit eine EntschÃ¤digung bekommen.

Mit dem Zug statt mit dem Flugzeug durch Europa: Die EU-Kommission will lange Zugreisen mit grenzÃ¼bergreifend geltenden Tickets einfacher fÃ¼r Reisende machen. Sie legte am Mittwoch einen Gesetzesvorschlag vor, der Betreiber wie die Deutsche Bahn verpflichten soll, auch Fahrkarten der Bahnunternehmen in anderen LÃ¤ndern zu verkaufen. Bei verpassten AnschlÃ¼ssen sollen Passagiere europaweit eine EntschÃ¤digung bekommen. Die Bahn begrÃ¼ÃŸte den VorstoÃŸ der BrÃ¼sseler BehÃ¶rde "im Grundsatz".



EU-Kommissar Apostolos Tzitzikostas sagte bei einer Pressekonferenz, die BehÃ¶rde erwarte durch die MaÃŸnahmen einen RÃ¼ckgang bei den Ticketpreisen und einen Anstieg bei der Zahl der Zugreisenden um rund fÃ¼nf Prozent. Er hoffe, dass der Gesetzesvorschlag innerhalb der kommenden zwei Jahre umgesetzt werde.



Bislang sind grenzÃ¼berschreitende Zugreisen hÃ¤ufig kompliziert, weil Fahrkarten von mehreren Anbietern nÃ¶tig sind. Wer einen Anschluss verpasst, hat oft schlicht Pech gehabt: Bei mehreren Fahrkarten verschiedener Anbieter ist in der Regel niemand dafÃ¼r zustÃ¤ndig, einen Folgezug oder ein Hotel fÃ¼r die Nacht zu organisieren oder gar eine EntschÃ¤digung zu zahlen.



Damit sich das Ã¤ndert, sollen die groÃŸen Bahnunternehmen nach Vorstellung aus BrÃ¼ssel ihre FahrplÃ¤ne, VerspÃ¤tungen und Preise mit anderen Anbietern teilen. Sowohl die groÃŸen Bahnbetreiber als auch unabhÃ¤ngige Plattformen sollen so Reisen quer durch Europa mit einer einzigen Fahrkarte anbieten kÃ¶nnen.



Die EU-Kommission hat groÃŸe Unternehmen wie die Deutsche Bahn und die spanische Renfe bereits mehrfach ermahnt, ihre Daten freizugeben, um den Wettbewerb anzukurbeln. Die Bahnbetreiber strÃ¤uben sich jedoch. "Es gibt keinen anderen Fall, in dem jemand verpflichtet wird, das Produkt der Konkurrenz zu verkaufen", sagte der Chef des Verbands europÃ¤ischer Bahnbetreiber, Albert Mazzola, der Nachrichtenagentur AFP.



Ã„hnlich wie innerhalb Deutschlands sollen Passagiere bei verpassten AnschlÃ¼ssen den nÃ¤chsten Zug nehmen oder eine Erstattung des gesamten Fahrpreises beantragen kÃ¶nnen. Bei langen VerspÃ¤tungen soll eine EntschÃ¤digung fÃ¤llig werden. Die Kosten soll der Betreiber Ã¼bernehmen, der die Probleme verursacht hat.



Die VorschlÃ¤ge aus BrÃ¼ssel gehen nun in die Verhandlungen im Europaparlament und im Rat der 27 EU-LÃ¤nder. Konzerne in staatlicher Hand wie die Deutsche Bahn, die franzÃ¶sische SNCF, Spaniens Renfe oder Trenitalia dÃ¼rften Druck auf ihre Regierungen machen, die VorschlÃ¤ge zumindest abzuÃ¤ndern.



Die Deutsche Bahn begrÃ¼ÃŸte am Mittwoch "im Grundsatz" das Ziel der EU-Kommission, grenzÃ¼berschreitende Bahnreisen in Europa attraktiver zu machen. Wichtig sei, dass am Ende des Gesetzgebungsverfahrens "faire Wettbewerbsbedingungen fÃ¼r alle VerkehrstrÃ¤ger" gÃ¤lten, erklÃ¤rte der Konzern. Bisher erzielte Verbesserungen im internationalen Ticketing mÃ¼ssten dabei "angemessen berÃ¼cksichtigt" werden. Die Bahn hat ein internationales Buchungssystem entwickelt, Ã¼ber das bereits Tickets mehrerer auslÃ¤ndischer Bahnunternehmen erhÃ¤ltlich sind.



Im Europaparlament machen Abgeordnete Ã¼ber die Fraktionsgrenzen hinweg Druck fÃ¼r bessere Passagierrechte. "Mit der Bahn zu reisen sollte in Europa genauso einfach sein wie einen Flug zu buchen", forderte die GrÃ¼nen-Abgeordnete Lena Schilling. Das heutige System mit verschiedenen nationalen Anbietern sie "weder verbraucherfreundlich noch zeitgemÃ¤ÃŸ", erklÃ¤rte die SPD-Abgeordnete Vivien Costanzo.Â



Abgeordnete von Union und FDP hoffen, dass die VorschlÃ¤ge aus BrÃ¼ssel den Wettbewerb auf der Schiene und beim Fahrkartenverkauf ankurbeln. Mehr Wettbewerb "bringt den FahrgÃ¤sten besseren Service und niedrigere Preise", sagte der FDP-Abgeordnete Jan-Christoph Oetjen. Sein CDU-Kollege Jens Gieseke betonte, er erwarte "eine konkrete europÃ¤ische Erleichterung im Alltag".



Einer Umfrage im Auftrag der Umweltorganisation Transport & Environment (Verkehr und Umwelt, T&E) zufolge haben sich zwei Drittel der Befragten schon einmal gegen eine Zugreise entschieden, weil der Buchungsprozess zu kompliziert war. Hinzu kommt, dass internationale Zugfahrten im Schnitt 70 Prozent lÃ¤nger dauern als ein Flug zum gleichen Ziel, Wartezeiten am Flughafen allerdings nicht mit eingerechnet.



Dennoch werden internationale Zugreisen nach Angaben der Betreiber schon jetzt stetig beliebter. Die Deutsche Bahn verzeichnete im vergangenen Jahr einen deutlichen Zuwachs auf ihren Verbindungen ins Ausland.Â