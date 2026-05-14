Trump: Xi hat Hilfe bei Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus angeboten

Xi Jinping (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Peking (dts Nachrichtenagentur) - Chinas Staatschef Xi Jinping hat nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump Hilfe bei der Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus angeboten.



"PrÃ¤sident Xi wÃ¼rde gerne einen Deal sehen", sagte Trump nach dem ersten Tag seines Staatsbesuchs in China dem Sender "Fox News". Und er habe es angeboten. "Er sagte: `Wenn ich in irgendeiner Weise helfen kann, wÃ¼rde ich gerne helfen`", so Trump. Wie diese Hilfe aussehen kÃ¶nnte und ob die USA sie Ã¼berhaupt annehmen wÃ¼rden, blieb zunÃ¤chst unklar.



Laut Trump soll Xi bei ihrem bilateralen Treffen in Peking auch zugestimmt haben, keine militÃ¤rische AusrÃ¼stung an den Iran zu liefern. "Wir haben darÃ¼ber gesprochen", so der US-PrÃ¤sident. "Er sagte, er werde keine militÃ¤rische AusrÃ¼stung liefern. Das ist eine wichtige Aussage." Gleichzeitig habe Xi aber auch gesagt, dass China im Iran viel Ã–l kaufe und das gerne weiterhin tun wÃ¼rde. Bei dem Treffen soll es auch um den mÃ¶glichen Kauf von Ã–l aus den USA durch China gegangen sein, der im Zuge des Handelskonflikts im vergangenen Jahr eingestellt worden war.



Vor dem Staatsbesuch hatte Trump noch gesagt, dass er keine UnterstÃ¼tzung Chinas im Konflikt mit dem Iran oder in wirtschaftlichen Fragen benÃ¶tige. Viele Themen stÃ¼nden in China auf der Agenda, aber der Iran gehÃ¶re nicht dazu, da die Situation dort unter Kontrolle sei, so Trump. US-AuÃŸenminister Marco Rubio sagte unterdessen am Donnerstag dem Sender "NBC News", dass die USA China nicht um Hilfe gebeten hÃ¤tten und dass man ihre Hilfe auch nicht brauche.

