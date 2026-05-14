GrÃ¼nes Licht des Senats: Neuer US-Zentralbankchef Warsh kann Freitag antreten

Der kÃ¼nftige US-Notenbankchef Kevin Warsh

Der Wunschkandidat von US-PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¼r die Leitung der Notenbank Fed, Kevin Warsh, kann das Amt am Freitag antreten. Der Senat in Washington bestÃ¤tigte den 56-JÃ¤hrigen am Mittwoch fÃ¼r vier Jahre an der Spitze der Federal Reserve (Fed).

Der Wunschkandidat von US-PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¼r die Leitung der einflussreichen Notenbank Fed, Kevin Warsh, kann das Amt am Freitag antreten. Der Senat in Washington bestÃ¤tigte den 56-JÃ¤hrigen am Mittwoch fÃ¼r vier Jahre an der Spitze der Federal Reserve (Fed). Die Entscheidung der Senatoren fiel mit 54 zu 45 Stimmen.



Warsh folgt Fed-Chef Jerome Powell nach, der das Amt acht Jahre lang innehatte. Trump hatte Powell im vergangenen Jahr auf beispiellose Weise zu Leitzinssenkungen gedrÃ¤ngt und damit die UnabhÃ¤ngigkeit der Fed in Frage gestellt. Der PrÃ¤sident beschimpfte Powell wiederholt als "Schwachkopf" und "Verlierer". Trump lieÃŸ zudem Betrugsermittlungen gegen Powell einleiten, den der PrÃ¤sident in seiner ersten Amtszeit 2017 selbst nominiert hatte. Sie wurden jedoch eingestellt, da sie die Nachfolgeregelung verzÃ¶gerten.



Warsh hat einen Kurswechsel bei der Fed angekÃ¼ndigt. Zugleich versicherte er, die Zentralbank gegen Einflussnahme aus dem WeiÃŸen Haus verteidigen zu wollen. Er werde "auf keinen Fall" eine Marionette Trumps sein, sagte er zu VorwÃ¼rfen der oppositionellen Demokraten. "Ich setze mich dafÃ¼r ein, dass die Gestaltung der Geldpolitik weiterhin streng unabhÃ¤ngig bleibt", betonte Warsh bei seiner NominierungsanhÃ¶rung im Senat.



Republikaner aus Trumps Lager begrÃ¼ÃŸten das grÃ¼ne Licht fÃ¼r Warsh. "Er ist der richtige Mann fÃ¼r den Job und wird Amerika und seine wirtschaftliche Gesundheit an erste Stelle setzen", erklÃ¤rte Senator Kevin Cramer im Onlinedienst X. Der Demokrat Chris Van Hollen warf dem neuen Fed-Chef dagegen eine "180-Grad-Wende" in seinen Ã¶konomischen Ansichten vor. "Praktischerweise fiel das mit seiner Nominierung zum Fed-Chef unter Trump zusammen", erklÃ¤rte Van Hollen. Er sei nicht Ã¼berzeugt, dass Warsh unabhÃ¤ngig von der Politik agieren kÃ¶nne.



Der studierte Jurist Warsh gehÃ¶rte dem Gouverneursrat der Fed bereits von 2006 bis 2011 an. Er trat jedoch aus Protest gegen die lockere Geldpolitik der Notenbank zurÃ¼ck. Nach der Finanzkrise ab 2008 hatte die Fed den Leitzins lange sehr niedrig gehalten, um die wirtschaftliche Erholung mit einem einfachen Zugang zu Krediten zu beschleunigen.Â



Heute dringt Trump immer wieder auf einen mÃ¶glichst niedrigen Leitzins. Damit will der PrÃ¤sident und Immobilienunternehmer unter anderem Hauskredite billiger machen. Auch die Tilgung der grassierenden US-Staatsschulden wÃ¼rde leichter.