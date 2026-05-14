Finanzen

Union stellt vorgezogene TabaksteuererhÃ¶hung infrage

  • dts - 14. Mai 2026, 14:57 Uhr
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Raucherin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Aus fÃ¼r die geplante 1.000-Euro-PrÃ¤mie zur Entlastung von Arbeitnehmern stellt die Union auch die dafÃ¼r vorgesehene Gegenfinanzierung durch eine ErhÃ¶hung der Tabaksteuer infrage. "Wenn die EntlastungsprÃ¤mie vom Tisch ist, sollte man auch die Gegenfinanzierung ehrlich neu bewerten", sagte der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Fritz GÃ¼ntzler, der "Bild" (Freitagsausgabe).

Die vorgezogene ErhÃ¶hung der Tabaksteuer zum 1. September war als Gegenfinanzierung fÃ¼r die geplante 1.000-Euro-PrÃ¤mie zur Entlastung von Arbeitnehmern gedacht. GÃ¼ntzler warnte davor, Verbraucher zusÃ¤tzlich zu belasten. "Wir mÃ¼ssen aufpassen, dass wir nicht innerhalb weniger Wochen mehrere Belastungen Ã¼bereinanderlegen", sagte GÃ¼ntzler der Zeitung. Eine doppelte TabaksteuererhÃ¶hung in kurzer Zeit treffe vor allem die Verbraucher und setze zugleich falsche Anreize. "Am Ende schnÃ¼ren wir sonst unbeabsichtigt ein Konjunkturpaket fÃ¼r den organisierten Zigarettenschmuggel."

GÃ¼ntzler sagte weiter, Steuerpolitik brauche "AugenmaÃŸ, VerlÃ¤sslichkeit und ein gutes Timing". Deshalb spreche vieles dafÃ¼r, die Tabaksteuer jetzt nicht vorzuziehen, sondern die Lage in Ruhe neu zu bewerten.

Auch der PrÃ¤sident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, kritisierte das Festhalten an der ErhÃ¶hung. Holznagel sagte der "Bild": "Das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang: Die steuer- und abgabenfreie 1.000-Euro-EnergieprÃ¤mie kommt nicht, die Gegenfinanzierung Ã¼ber hÃ¶here Tabaksteuern aber trotzdem." Der BÃ¼rger verliere die versprochene Entlastung, der Staat behalte jedoch die zusÃ¤tzliche Belastung zur Haushaltssanierung. "Genau so entsteht der Eindruck, dass es am Ende nie um echte Entlastungen geht, sondern vor allem um immer neue Einnahmen fÃ¼r den Staat."

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