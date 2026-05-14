Gesundheit

DÃ¤nische KÃ¶nigin Margrethe II. mit Brustschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert

  • AFP - 14. Mai 2026, 17:00 Uhr
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KÃ¶nigin Margrethe II.
Bild: AFP

Die dÃ¤nische KÃ¶nigin Margrethe II., die vor zwei Jahren abgedankt hatte, ist wegen Schmerzen in der Brust in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Die dÃ¤nische KÃ¶nigin Margrethe II., die vor zwei Jahren abgedankt hatte, ist wegen Schmerzen in der Brust in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die KÃ¶nigin sei "heute Nachmittag wegen einer Angina Pectoris" ins Rigshospitalet, das grÃ¶ÃŸte Krankenhaus Kopenhagens, gebracht worden, teilte der dÃ¤nische KÃ¶nigspalast am Donnerstag in einer ErklÃ¤rung mit.

Margrethe, die am 16. April 86 Jahre alt geworden ist, mÃ¼sse das ganze Wochenende Ã¼ber beobachtet werden und sich mehreren Untersuchungen unterziehen, hieÃŸ es weiter. "Ihre MajestÃ¤t ist mÃ¼de, aber bei guter Laune", betonte das KÃ¶nigshaus.Â 

Margrethe war 52 Jahre lang Oberhaupt von DÃ¤nemark, bevor sie im Januar 2024 abdankte und ihr Sohn Frederik KÃ¶nig wurde.Â 

In den vergangenen Jahren hatte Margrethe immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kÃ¤mpfen. Im vergangenen Jahr wurde sie wegen einer ErkÃ¤ltung im Krankenhaus behandelt, 2023 hatte sie sich einem grÃ¶ÃŸeren Eingriff am RÃ¼cken unterziehen mÃ¼ssen.

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