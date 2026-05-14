Banaszak relativiert Fahnenflucht-Aussage zu AfD-Minister

Soldaten der Bundeswehr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak hat Aussagen relativiert, wonach Soldaten unter einem AfD-Verteidigungsminister "desertieren" kÃ¶nnten. Er hatte die Aussagen im Youtube-Format "Jung & Naiv" getÃ¤tigt. Gefragt danach, was Wehrdienstleistende im Falle eines AfD-Verteidigungsministers tun sollten, hatte er dort gesagt: "Dann kÃ¶nnen sie immer noch desertieren."



"In dem sehr langen GesprÃ¤ch ging es um ein hypothetisches Szenario und meine Antwort darauf war emotional zugespitzt", sagte Banaszak der "Welt". SelbstverstÃ¤ndlich sei das keine juristische Einordnung gewesen und sollte auch nicht als Aufruf zu irgendetwas missverstanden werden, so der GrÃ¼nen-Chef.



Die Vorstellung, dass "Rechtsextreme politische Verantwortung Ã¼ber SicherheitsbehÃ¶rden oder die Bundeswehr erhalten kÃ¶nnten", besorge ihn dennoch zutiefst. Die Soldaten dienten als Parlamentsarmee der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. "In ihr dÃ¼rfen sie nicht nur selbst denken, sie sind dazu ausdrÃ¼cklich aufgefordert", so der GrÃ¼nen-Chef weiter. Dazu gehÃ¶re auch, nicht blind zu gehorchen. Viel wichtiger sei aber, dass Demokraten alles dafÃ¼r tun mÃ¼ssten, "dass Rechtsextreme niemals in eine solche Position kommen", sagte Banaszak.

