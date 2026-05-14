Im BemÃ¼hen um eine FriedenslÃ¶sung zwischen Israel und dem Libanon sind Vertreter der beiden LÃ¤nder erneut in Washington zusammengekommen. Die dritte GesprÃ¤chsrunde seit VerkÃ¼ndung der Feuerpause vor fast einem Monat findet im US-AuÃŸenministerium statt, wie Diplomaten am Donnerstag mitteilten. Bei dem letzten Treffen am 23. April hatte PrÃ¤sident Donald Trump die UnterhÃ¤ndler persÃ¶nlich im WeiÃŸen Haus empfangen.
Bei dem neuerlichen Treffen geht es um eine mÃ¶gliche VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe, die am Sonntag auslÃ¤uft. Sie war am 17. April in Kraft getreten und wurde bereits einmal verlÃ¤ngert.
Ungeachtet der Feuerpause setzten Israel und die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon ihre gegenseitigen Angriffe fort. Die Hisbollah lehnt die GesprÃ¤che in Washington ab, die ohne ihre Beteiligung stattfinden.
Israel und der Libanon unterhalten offiziell keine diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.Â Der Iran-Krieg hatte die Spannungen noch verschÃ¤rft.Â
Brennpunkte
Israel und Libanon verhandeln in Washington erneut Ã¼ber Frieden
- AFP - 14. Mai 2026, 15:31 Uhr
Im BemÃ¼hen um eine FriedenslÃ¶sung zwischen Israel und dem Libanon sind Vertreter der beiden LÃ¤nder erneut in Washington zusammengekommen. Die dritte GesprÃ¤chsrunde seit VerkÃ¼ndung der Feuerpause vor fast einem Monat fand im US-AuÃŸenministerium statt.
Im BemÃ¼hen um eine FriedenslÃ¶sung zwischen Israel und dem Libanon sind Vertreter der beiden LÃ¤nder erneut in Washington zusammengekommen. Die dritte GesprÃ¤chsrunde seit VerkÃ¼ndung der Feuerpause vor fast einem Monat findet im US-AuÃŸenministerium statt, wie Diplomaten am Donnerstag mitteilten. Bei dem letzten Treffen am 23. April hatte PrÃ¤sident Donald Trump die UnterhÃ¤ndler persÃ¶nlich im WeiÃŸen Haus empfangen.
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