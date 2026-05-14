Draghi erhÃ¤lt Karlspreis - Merz appelliert an Europas "Machtmittel"

Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Aachen (dts Nachrichtenagentur) - Im KrÃ¶nungssaal des Aachener Rathauses ist am Donnerstag der Karlspreis an den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) und ehemaligen italienischen MinisterprÃ¤sidenten Mario Draghi verliehen worden.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte in seiner Festrede, Draghi habe den Euro "in bedrohlicher Zeit" stabilisiert. Dabei sei der Ex-Notenbanker ein Risiko eingegangen, das auch hÃ¤tte scheitern kÃ¶nnen. Die KÃ¼rzungspolitik in Griechenland sei "hart" aber "richtig" gewesen, da das Land mittlerweile seine Kredite zurÃ¼ckzahlen kÃ¶nne, so Merz weiter.



Europa habe "die Chance, die neue Weltordnung dahin mitzugestalten", dass in ihr "Normen und Regeln statt WillkÃ¼r" gÃ¤lten, sagte der Kanzler. Europa sei "aufgewacht" und identifiziere die "Machtmittel", die es habe, fÃ¼gte Merz mit Verweis auf die umfassende AufrÃ¼stung hinzu. Die EuropÃ¤er entschieden selbst, wer fÃ¼r sie spreche "und niemand anderes". Europa mÃ¼sse auch seine "wirtschaftliche Macht" einsetzen, um seine Interessen global durchzusetzen, forderte der Bundeskanzler.



Der Karlspreis wird seit 1950 in der Regel jÃ¤hrlich an PersÃ¶nlichkeiten des Ã¶ffentlichen Lebens verliehen, die sich aus Sicht des Karlspreis-Direktoriums um Europa und die europÃ¤ische Einigung verdient gemacht haben. Zu den bisherigen PreistrÃ¤gern zÃ¤hlen unter anderem der verstorbene Papst Franziskus, Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron, EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen sowie der Ex-US-PrÃ¤sident Bill Clinton. Benannt wurde der Preis nach Karl dem GroÃŸen, der wohl bereits zu Lebzeiten als "Vater Europas" galt.

