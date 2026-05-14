Wirtschaft

Verbrenner-Aus: Deutsche Position kÃ¶nnte Antriebswende ausbremsen

  • dts - 14. Mai 2026, 12:44 Uhr
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Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenn sich Union und SPD mit ihren VorschlÃ¤gen zum EU-Verbrenner-Aus durchsetzen, dÃ¼rften E-Autos laut einer Untersuchung langsamer Marktanteile gewinnen als erwartet.

Eine Analyse der Nichtregierungsorganisation Transport & Environment (T&E), Ã¼ber die der "Spiegel" berichtet, prognostiziert eine E-Auto-Quote von 53 bis 76 Prozent an allen VerkÃ¤ufen im Jahr 2035. Der bisherige Vorschlag der EU-Kommission hÃ¤tte zu einem Anteil von 85 Prozent gefÃ¼hrt.

Nach dem Willen der Koalition sollen Verbrenner, die nur mit Biokraftstoffen oder E-Fuels betankt werden, als "Nullemissionsfahrzeuge" zÃ¤hlen. Zudem sollen groÃŸzÃ¼gige Annahmen fÃ¼r den COâ‚‚-AusstoÃŸ von Plug-in-Hybriden weiter gelten, obwohl anonymisierte Nutzungsdaten zeigten, dass diese Hybride deutlich mehr Sprit benÃ¶tigten als angegeben. In der Folge kÃ¶nnte die Branche weiter Verbrenner- und Hybridautos verkaufen und die Grenzwerte trotzdem einhalten.

T&E kritisiert, die Koalition handle gegen den Weltmarkttrend hin zu E-Autos.

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