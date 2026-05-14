Neu-Delhi (dts Nachrichtenagentur) - Im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh sind mindestens 117 Menschen durch anhaltenden Regen, BlitzschlÃ¤ge und Gewitter in den letzten 36 bis 48 Stunden ums Leben gekommen. Das berichten indische Medien unter Berufung auf lokale BehÃ¶rdenangaben.
Berichte Ã¼ber TodesfÃ¤lle, Verluste von Vieh und SchÃ¤den an HÃ¤usern kamen aus mindestens 19 Bezirken. Zahlreiche Nutztiere verendeten aufgrund des Unwetters und Dutzende HÃ¤user wurden durch die extremen Wetterbedingungen beschÃ¤digt. Der Regierungschef von Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, wies die BehÃ¶rden an, die betroffenen Gebiete sofort zu besuchen, den Opfern Hilfe zu leisten und eine zÃ¼gige Auszahlung von EntschÃ¤digungen sicherzustellen.
Die Rettungsarbeiten dauerten am Donnerstag noch an. Die Zahl der Opfer kÃ¶nnte entsprechend noch steigen.
Brennpunkte
Mindestens 117 Tote nach schwerem Unwetter in Indien
- dts - 14. Mai 2026, 19:16 Uhr
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Neu-Delhi (dts Nachrichtenagentur) - Im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh sind mindestens 117 Menschen durch anhaltenden Regen, BlitzschlÃ¤ge und Gewitter in den letzten 36 bis 48 Stunden ums Leben gekommen. Das berichten indische Medien unter Berufung auf lokale BehÃ¶rdenangaben.
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