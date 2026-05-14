Reform des Heizungsgesetzes stÃ¶ÃŸt auf gemischtes Echo

Thermostat an einer Heizung

Die vom Bundeskabinett beschlossene Reform des Heizungsgesetzes der Ampel-Regierung ist auf ein gemischtes Echo gestoÃŸen. WirtschaftsverbÃ¤nde begrÃ¼ÃŸten grundsÃ¤tzlich die Ã„nderungen, sahen aber offene Fragen. UmweltschÃ¼tzer beklagten einen RÃ¼ckschritt in der Klimapolitik.

Die vom Bundeskabinett beschlossene Reform des Heizungsgesetzes der Ampel-Regierung ist auf ein gemischtes Echo gestoÃŸen. WirtschaftsverbÃ¤nde begrÃ¼ÃŸten nach dem Beschluss vom Mittwoch grundsÃ¤tzlich die Ã„nderungen, die den Einbau neuer Ã–l- und Gasheizungen weiter mÃ¶glich machen sollen, sahen aber eine Reihe offener Fragen. UmweltschÃ¼tzer beklagten einen RÃ¼ckschritt in der Klimapolitik, der die Heizkosten in die HÃ¶he treiben werde.



Nach monatelangen Verhandlungen verabschiedete das Bundeskabinett am Mittwoch eine erneute Ãœberarbeitung des GebÃ¤udeenergiegesetzes (GEG). Dies soll langfristig weiter den Neueinbau von Ã–l- und Gasheizungen ermÃ¶glichen - dafÃ¼r sollen diese Heizungen zu wachsenden Anteilen mit alternativen Brennstoffen betrieben werden.



"Wir schaffen Investitionssicherheit. Wir schaffen Planungssicherheit. Wir ermÃ¶glichen Technologieoffenheit und FlexibilitÃ¤t bei der Heizungswahl", sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) nach der Kabinettssitzung. "Der erzwungene Heizungsaustausch oder ein Verbot entfÃ¤llt."



Bereits die Ampel-Regierung hatte das GEG reformiert. Dieses sogenannte Heizungsgesetz schreibt insbesondere vor, dass neue Heizungen kÃ¼nftig zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden mÃ¼ssen. In vielen FÃ¤llen wÃ¤re der Einbau neuer Gas- und Ã–lheizungen dann nicht mehr mÃ¶glich. Union und SPD einigten sich in ihrem Koalitionsvertrag dann darauf, das Heizungsgesetz wieder "abzuschaffen". Es wird nun durch das GebÃ¤udemodernisierungsgesetz ersetzt.



Die 65-Prozent-Vorgabe, die andernfalls in ersten FÃ¤llen noch in diesem Jahr angewandt werden mÃ¼sste, soll laut dem nun im Kabinett verabschiedeten Entwurf wegfallen, ebenso die Vorgabe, dass vor dem Einbau einer Gasheizung verpflichtend eine fachliche Beratung erfolgen muss. Die Pflicht, eine noch funktionierende Heizung auszutauschen, sah auch das Heizungsgesetz der Ampel-Regierung nicht vor.



Die Klimaziele, auf deren Erreichung das Heizungsgesetz der Ampel ausgerichtet ist, wÃ¼rden auch mit dem neuen Gesetz erreicht werden, betonte Wirtschaftsministerin Reiche. DafÃ¼r sollen neu eingebaute Gas- und Ã–lheizungen ab 2029 zu steigenden Anteilen mit Biogas oder BioÃ¶l betrieben werden. Um Heizungen im Bestand klimafreundlicher zu betreiben, sollen die BrennstoffhÃ¤ndler zunehmend biogene Stoffe beimischen.



Mieter sollen zudem davor geschÃ¼tzt werden, dass Vermieter gÃ¼nstige fossile Heizungen einbauen und den teuren Betrieb Ã¼ber die Nebenkosten den Mietern aufbÃ¼rden. Baut der Vermieter nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes eine Gas- oder Ã–lheizung ein, muss er laut Gesetzesentwurf ab 2028 die HÃ¤lfte der CO2-Kosten und der Gasnetzkosten zahlen. Ab 2029 werden Vermieter auch zur HÃ¤lfte an den Mehrkosten fÃ¼r die Beimischung von Biokraftstoffen beteiligt. Bundesjustizministerin Stephanie Hubig (SPD) betonte, Heizen dÃ¼rfe "nicht zur Kostenfalle fÃ¼r Mieterinnen und Mieter werden".



"Die Einigung der Koalition ist zunÃ¤chst eine gute Nachricht, weil wir alle Klarheit bei der WÃ¤rmewende brauchen", erklÃ¤rte der Verband der Kommunalen Unternehmen. Viele Fragen seien jedoch weiterhin unbeantwortet, etwa die Versorgungssicherheit beim Heizen mit grÃ¼nen Gasen.



"Auch bei zentralen Praxisfragen fehlt es an Klarheit, etwa zur Kostenverteilung zwischen Mietern und Vermietern, zu Nachweispflichten, zur Abrechnungssystematik oder zu den Auswirkungen auf WohnungseigentÃ¼mergemeinschaften", kritisierte die Deutsche Industrie- und Handelskammer.



Der Bundesverband der Deutschen Industrie sprach von einem wichtigen Schritt, "um Investitionen endlich wieder in Gang zu bringen". Das Gesetz schaffe Klarheit, wo zuletzt Unsicherheit und Abwarten dominiert hÃ¤tten, und gebe damit den notwendigen Impuls fÃ¼r Sanierungen und Investitionen im GebÃ¤udesektor.



Umwelt- und KlimaschÃ¼tzer sehen die nun GebÃ¤udemodernisierungsgesetz genannte Reform hÃ¶chst kritisch. Es "markiert einen Tiefpunkt in der bundesdeutschen Klimapolitik und treibt die Heizkosten in die HÃ¶he", erklÃ¤rte etwa der BUND. "KlimaschÃ¤dliche Gas- und Ã–lheizungen sollen weiter eingebaut und sogar Ã¼ber 2045 hinaus betrieben werden dÃ¼rfen."



Der die Bundesregierung beratende Nationale Normenkontrollrat kritisierte, der Gesetzentwurf sei ein "Paradebeispiel dafÃ¼r, warum viele Menschen staatliche Regeln nicht mehr verstehen". Der Vorsitzende des Gremiums, Lutz Goebel, sagte der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag, die Vorlage sei "in weiten Teilen kaum verstÃ¤ndlich, unnÃ¶tig kompliziert und fÃ¼r Betroffene hÃ¤ufig nicht nachvollziehbar".