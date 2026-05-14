Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karl-Josef Laumann hat seine Partei eindringlich vor jeder Art von Zusammenarbeit mit der AfD gewarnt. "Auch in einer Minderheitsregierung mÃ¼sste die CDU im Parlament Mehrheiten suchen", sagte Laumann laut Mitteilung vom Donnerstag der "Zeit". Mehrheiten "im demokratischen Spektrum" mit SPD und GrÃ¼nen seien "die eine Sache". Doch "jegliche Art" von Kooperation mit der AfD wÃ¤re "gleichbedeutend mit dem Ende der CDU".
"Viele Mitglieder, die ich kenne, wÃ¤ren dann nicht mehr in der Partei", sagte Laumann weiter. Auf die Frage, ob er dann selbst nach 52 Jahren in der CDU auch gehen wÃ¼rde, antwortete er: "Ja, das wÃ¼rde ich, und zwar postwendend." Die Inhalte und Positionen der AfD seien "unvereinbar mit den Werten der Christdemokratie", betonte Laumann. "Die AfD-Leute sind ganz anders als wir - das sind keine Demokraten."
Mit Sorge blickt der nordrhein-westfÃ¤lische Arbeits- und Sozialminister auf mÃ¶gliche Siege der AfD bei den anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. "Was passiert, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern eine absolute Mehrheit holen wÃ¼rde?", fragte er. "Ich will niemanden belehren, aber ich hoffe, dass die WÃ¤hler im Osten wissen, was das bedeuten wÃ¼rde - es wÃ¤re eine tiefe, eine unfassbar schlimme ZÃ¤sur fÃ¼r die ganze Bundesrepublik."
Politik
CDU-Vizechef Laumann wÃ¼rde bei Zusammenarbeit mit AfD "postwendend" Partei verlassen
- AFP - 14. Mai 2026, 14:36 Uhr
Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karl-Josef Laumann hat seine Partei eindringlich vor jeder Art von Zusammenarbeit mit der AfD gewarnt. 'Jegliche Art' von Kooperation mit der AfD wÃ¤re 'gleichbedeutend mit dem Ende der CDU', sagte er.
Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karl-Josef Laumann hat seine Partei eindringlich vor jeder Art von Zusammenarbeit mit der AfD gewarnt. "Auch in einer Minderheitsregierung mÃ¼sste die CDU im Parlament Mehrheiten suchen", sagte Laumann laut Mitteilung vom Donnerstag der "Zeit". Mehrheiten "im demokratischen Spektrum" mit SPD und GrÃ¼nen seien "die eine Sache". Doch "jegliche Art" von Kooperation mit der AfD wÃ¤re "gleichbedeutend mit dem Ende der CDU".
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