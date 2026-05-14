"Unerschrockener VerkÃ¼nder": Steinmeier verteidigt Papst gegen Trumps Kritik

Steinmeier

Beim Deutschen Katholikentag hat BundesprÃ¤sident Steinmeier Papst Leo XIV. gegen Kritik von US-PrÃ¤sident Trump verteidigt. 'Wenn Papst Leo Ã¶ffentlich grÃ¶ÃŸere Anstrengung fÃ¼r den Frieden fordert, dann verdient ein solcher Aufruf doch UnterstÃ¼tzung.'

Beim Deutschen Katholikentag hat BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier Papst Leo XIV. gegen Kritik von US-PrÃ¤sident Donald Trump verteidigt. "Wenn Papst Leo in einer Zeit von Krisen und Kriegen Ã¶ffentlich grÃ¶ÃŸere Anstrengung fÃ¼r den Frieden fordert, dann verdient ein solcher Aufruf UnterstÃ¼tzung, nicht Kritik - auch nicht die von den MÃ¤chtigsten der Welt", sagte Steinmeier am Mittwoch in seiner ErÃ¶ffnungsansprache in WÃ¼rzburg.Â Der Bischof des bayerischen Bistums, Franz Jung, verurteilte einen Missbrauch von Religion durch Politiker.



Leo XIV. sei ein Papst, der Mut mache, lobte Steinmeier. "Die Welt kann dankbar sein fÃ¼r diesen unerschrockenen VerkÃ¼nder einer Botschaft von Gerechtigkeit und Frieden", sagte der BundesprÃ¤sident. Papst Leo "besteht in seinen Botschaften unÃ¼berhÃ¶rbar auf dem unauflÃ¶slichen Zusammenhang zwischen Glauben und NÃ¤chstenliebe".



US-PrÃ¤sident Trump hatte wÃ¼tend auf Friedensaufrufe des aus den USA stammenden Kirchenoberhauptes reagiert und ihm mit Blick auf den Iran vorgeworfen, sich mit einem Land gemein zu machen, "das eine Atomwaffe will". Leo XIV. bezeichnete in der Vergangenheit zudem den Umgang mit Migranten in den USA als "Ã¤uÃŸerst respektlos" und forderte einen "menschlichen" Umgang.



Angesichts der sich breit machenden Krisenstimmung im Land rief Steinmeier die Kirchentagsbesucher zu Engagement und Zuversicht auf. "Wir mÃ¼ssen aufhÃ¶ren, uns selbst in die Ohnmacht und das Land in den Abgrund zu reden", sagte er. "Gerade Christen mÃ¼ssen aufstehen gegen Weltuntergangsstimmung, gegen die Vorstellung einer Welt ohne Hoffnung und Zuversicht. Eine Welt ohne Hoffnung und ohne Zuversicht, das ist nicht unsere Welt."



Steinmeier zeigte sich besorgt Ã¼ber den weit verbreiteten Pessimismus - und die Konsequenzen fÃ¼r die Demokratie. "Viele begegnen in diesen aufgewÃ¼hlten Zeiten immer hÃ¤ufiger Menschen, die mÃ¼de geworden sind, die sich am liebsten irgendwo fallen lassen oder sich unter irgendein schÃ¼tzendes Dach verkrÃ¼meln mÃ¶chten", sagte er. "Das geht Ã¼ber das Private hinaus bis in die Wahrnehmung von Politik. Viele haben das GefÃ¼hl, es ginge nichts mehr, die Zukunft kÃ¶nne notwendigerweise nur dÃ¼ster sein."



Der WÃ¼rzburger Bischof Jung sagte am Donnerstag im Festgottesdienst zu Christi Himmelfahrt auf dem WÃ¼rzburger Residenzplatz, es brauche "Widerspruch gegen alle Machthaber dieser Welt, die sich in Allmachtsfantasien ergehen und diese auch noch religiÃ¶s verbrÃ¤men". Die Erfahrung zeige: "Ãœberall da, wo Menschen fÃ¼r sich in Anspruch nahmen, in Gottes Namen zu herrschen, haben sie BlutbÃ¤der angerichtet."



Die Botschaft Christi vom "Gottesreich" dÃ¼rfe "nicht missbraucht werden zur Rechtfertigung irdischer HerrschaftsansprÃ¼che", sagte Jung in seiner Predigt beim Freiluftgottesdienst weiter. Das Reich Gottes habe "auf ewig Bestand", sei "aber nicht von dieser Welt" und grÃ¼nde "auch nicht auf Gewalt noch auf UnterdrÃ¼ckung oder EinschÃ¼chterung". Christus sei "der wahre Weltenherrscher". Er rufe "dazu auf, einander zu dienen und nicht einander zu unterdrÃ¼cken".



US-PrÃ¤sident Trump erfÃ¤hrt in seiner Heimat viel Zuspruch von konservativen evangelikalen Christen. Auch der russische Staatschef Putin unterhÃ¤lt enge Beziehungen zur orthodoxen Kirche in seinem Land, die seine Politik einschlieÃŸlich des Kriegs gegen die Ukraine immer wieder Ã¶ffentlich unterstÃ¼tzt. Im Iran und anderen Staaten der Region wiederum berufen sich autoritÃ¤re Machthaber bei ihrer AmtsfÃ¼hrung auf den Islam.



Zum bis Sonntag dauernden Katholikentag unter dem Motto "Hab Mut, steh auf!" wurden nach Veranstalterangaben bis zu 30.000 GlÃ¤ubige erwartet. Katholikentage werden alle zwei Jahre in einer anderen Stadt organisiert und dienen als Debatten- und Austauschforum. Ihre Wurzeln liegen in der katholischen Laienbewegung. Ausgerichtet werden Katholikentage vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken und dem jeweils gastgebenden Bistum. Am Freitag wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in WÃ¼rzburg erwartet.