LÃ¤nder rechnen mit Milliardenkosten fÃ¼r hÃ¶here Beamtenbesoldung

Polizeibeamte (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die LÃ¤nder mÃ¼ssen in den kommenden Jahren Hunderte Millionen zusÃ¤tzlich ausgeben, um ihre Beamten nach einem Beschluss des Verfassungsgerichts ausreichend zu bezahlen. Das ergibt eine Umfrage des "Spiegel" bei den zustÃ¤ndigen Ministerien.



Schleswig-Holstein rechnet mit 460 Millionen Euro mehr fÃ¼r 2025 und 2026, danach mit 500 Millionen Euro pro Jahr. Finanzministerin Silke Schneider (GrÃ¼ne) sagte, die rechtlich notwendige Anpassung sei eine "ganz erhebliche Herausforderung" fÃ¼r die kommenden Jahre. Hessen geht von 755 Millionen Euro zusÃ¤tzlich im Jahr aus. Mit den TariferhÃ¶hungen steigen die BezÃ¼ge der hessischen Beamten demnach innerhalb von anderthalb Jahren um fast 14 Prozent. Innenminister Roman Poseck (CDU) sagte, das bringe den Haushalt an "Belastungsgrenzen". Berlin kann keine Summe nennen, hat aber "finanzielle Vorsorge" getroffen: 493 Millionen Euro fÃ¼r 2025 und 2026. In Brandenburg sind es geschÃ¤tzt zwischen 300 und 600 Millionen Euro mehr pro Haushaltsjahr.



Das hÃ¶chste Gericht hatte im November verkÃ¼ndet, dass ein GroÃŸteil der Beamten zu wenig verdient. Der Beschluss bezog sich auf Berlin, wirkt jedoch darÃ¼ber hinaus. Die Berechnungen sind komplex, etliche LÃ¤nder nennen daher noch keine Zahlen.

