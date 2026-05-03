Illegale Riesenparty auf MilitÃ¤rgelÃ¤nde in Frankreich - Regierung plant hÃ¤rteres Vorgehen

Teknival-Besucher nahe Bourges

Bis zu 40.000 Menschen haben auf einem MilitÃ¤rgelÃ¤nde in Frankreich an einer illegalen Rave-Party teilgenommen - trotz Warnungen vor SprengsÃ¤tzen. Die Regierung will hÃ¤rter gegen solche Veranstaltungen vorgehen.

Riesenparty trotz mÃ¶glicher Lebensgefahr: Bis zu 40.000 Menschen haben am Wochenende auf einem MilitÃ¤rgelÃ¤nde in Frankreich an einer illegalen Rave-Party teilgenommen - ungeachtet der Warnungen vor womÃ¶glich nicht detonierten alten SprengsÃ¤tzen. Laut den Veranstaltern war die Feier auch als Protest gegen strengere staatliche Reglementierungen gedacht. Innenminister Laurent NuÃ±ez indes kÃ¼ndigte bei einem Besuch des "Teknival"-GelÃ¤ndes nahe seinem Geburtsort Bourges am Sonntag ein hÃ¤rteres Vorgehen gegen "illegale Musikversammlungen" an.



Die Party mit elektronischer Musik hatte bereits am Freitag begonnen. Am Samstag sprach ein UnterstÃ¼tzerkollektiv von "35.000 bis 40.000" Teilnehmenden aus Frankreich und benachbarten LÃ¤ndern, die zu der Veranstaltung im Zentrum Frankreichs gekommen seien. Die BehÃ¶rden hatten am Samstagvormittag von 20.000 Teilnehmern gesprochen; doch bis zum Abend strÃ¶mten zahlreiche weitere Besucher zu dem GelÃ¤nde.



"Trotz ihres illegalen Charakters" kÃ¼mmerten sich die BehÃ¶rden um die Sicherheit der Veranstaltung, wie die zustÃ¤ndige PrÃ¤fektur erklÃ¤rte. Hunderte Polizisten und dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz.Â



Philippe Le Moing Surzur von der Regionalverwaltung sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Veranstaltungsort sei "wegen nicht explodierter Geschosse, die dort sein kÃ¶nnen, extrem gefÃ¤hrlich". Das GelÃ¤nde werde seit 150 Jahren militÃ¤risch genutzt, deswegen bestehe Gefahr durch "alte Artilleriegeschosse". Die Besucher des Raves sollten daher die nahegelegenen WÃ¤lder unbedingt meiden.Â



Wie die Ã¶rtlichen BehÃ¶rden am Samstag mitteilten, mussten Sprengstoffexperten eingreifen, nachdem in der NÃ¤he einer StraÃŸe, die Ã¼ber das VeranstaltungsgelÃ¤nde fÃ¼hrt, eine Granate entdeckt worden war. Schilder warnen vor dem Betreten des Gebiets; es ist jedoch nicht eingezÃ¤unt.Â



Die Teknival-Organisatoren erklÃ¤rten, sie hÃ¤tten sich bewusst fÃ¼r das GelÃ¤nde nahe NuÃ±ez' Geburtsort Bourges entschieden. Es gehe um einen Protest gegen PlÃ¤ne, die Strafen gegen Veranstalter und Teilnehmer vergleichbarer kostenloser Partys zu verschÃ¤rfen, hieÃŸ es von ihrer Seite. Demnach sollen Veranstalter kÃ¼nftig mit bis zu sechs Monaten Haft belegt werden kÃ¶nnen; bislang droht lediglich ein BuÃŸgeld. Eine 19-jÃ¤hrige Teilnehmerin sagte, der Rave sei "eine starke Botschaft gegen UnterdrÃ¼ckung". Â



Innenminister NuÃ±ez sagte seinerseits vor Ort, die Forderungen der Veranstalter wÃ¼rden die "Entschlossenheit" der franzÃ¶sischen Regierung in ihrem Kurs nur noch verstÃ¤rken. Andere BÃ¼rger kÃ¶nnten "diese Art von wilden Veranstaltungen nicht nachvollziehen", sagte er.



Der Minister stellte klar, dass "alle, die dieses Teknival verlassen", mit einem zweifachen BuÃŸgeld belegt wÃ¼rden: weil sie auf ein MilitÃ¤rgelÃ¤nde eingedrungen seien und weil sie an einer illegalen Versammlung teilgenommen hÃ¤tten.



Die Polizei stellte dutzende VerstÃ¶ÃŸe gegen das BetÃ¤ubungsmittelgesetz und zahlreicheÂ VerstÃ¶ÃŸe gegen die StraÃŸenverkehrsordnung fest, wie die PrÃ¤fektur mitteilte. Mehrere Menschen wurden demnach leicht verletzt, einige weitere wurden in Gewahrsam genommen.