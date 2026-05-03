Deutsche WirtschaftsverbÃ¤nde kritisieren neue US-ZÃ¶lle - Aufrufe zur Deeskalation

Autoproduktion

Deutsche WirtschaftsverbÃ¤nde haben die von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigten neuen ZÃ¶lle kritisiert und zur Deeskalation aufgerufen. Das MÃ¼nchner ifo-Institut warnte vor einem neuen Handelskrieg zwischen EU und USA.

Deutsche WirtschaftsverbÃ¤nde haben die von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigten neuen ZÃ¶lle kritisiert und zur Deeskalation aufgerufen. Dabei mahnte der Industrieverband BDI am Sonntag auch von der EU die Einhaltung geschlossener Handelsvereinbarungen an. Das MÃ¼nchner ifo-Institut warnte vor einem neuen Handelskrieg zwischen EU und USA, sollte die EuropÃ¤ische Union nun ihrerseits mit ZÃ¶llen auf US-Produkte reagieren.



"Die AnkÃ¼ndigungen sind eine erneute massive Herausforderung fÃ¼r die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen und gefÃ¤hrden sie Ã¼ber die Automobilindustrie hinaus", hieÃŸ es in einer ErklÃ¤rung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) mit Blick auf Trump.



Der US-PrÃ¤sident hatte am Freitag angekÃ¼ndigt, er wolle die ZÃ¶lle auf aus der EuropÃ¤ischen Union in die USA eingefÃ¼hrte Lkw und Pkw auf 25â€¯Prozent zu erhÃ¶hen. Der neue Satz soll ab kommender Woche gelten. Bislang sind es laut dem zwischen den USA und der EU im vergangenen Sommer vereinbarten Abkommens 15 Prozent. Trump warf der EU jedoch vor, dieses Abkommen nicht einzuhalten.



"Das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA muss von beiden Seiten eingehalten werden", erklÃ¤rte dazu nun der BDI, auch durch die EU. Zwar beschÃ¤dige die amerikanische Seite "mit immer neuen Provokationen das gegenseitige Vertrauen", dennoch sei ein weiteres Aufschieben der Vereinbarungen keine Option. Es gelte jetzt, "weiteren Eskalationen vorzubeugen".



"Die von USâ€‘PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigten ZÃ¶lle markieren eine erneute und unnÃ¶tige Eskalation im transatlantischen Handelskonflikt", erklÃ¤rte der AuÃŸenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier. WÃ¤hrend die EU konstruktiv an der Umsetzung des mit den USA geschlossenen Handelsabkommens arbeite, "drohen die jÃ¼ngsten AnkÃ¼ndigungen aus dem WeiÃŸen Haus, eben diesen Prozess in Gefahr zu bringen".



Die deutsche Wirtschaft sei jedoch "auf verlÃ¤ssliche und stabile Rahmenbedingungen imÂ transatlantischen Handel angewiesen", betonte Treier. Die EU solle daher die Umsetzung der Handelsvereinbarungen "unbeirrt fortsetzen", aber zugleich "klarstellen, dass einseitige Eskalationen nicht ohne Reaktion bleiben". Parallel sollten andere Handelspartnerschaften wie das gerade in Kraft getretene Mercosur-Abkommen zwischen der EU und sÃ¼damerikanischen Staaten ausgebaut werden.



Ifo-PrÃ¤sident Professor Clemens Fuest sagte der "Bild"-Zeitung zu den neuen US-ZÃ¶llen: "Falls daraus ein neuer Handelskrieg wird, droht Deutschland 2026 eine Rezession." Die ZollerhÃ¶hungen trÃ¤fen die deutsche Autoindustrie "in einer ohnehin schwierigen Lage".Â



Der Ã–konom und Berater von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Jens SÃ¼dekum, sagte der "Bild", die EU solle zunÃ¤chst abwarten, ob die erhÃ¶hten ZÃ¶lle wirklich erhoben wÃ¼rden. BrÃ¼ssel riet er fÃ¼r den Fall des Eintretens zu "angemessenen GegenmaÃŸnahmen".



Der Auto-Experte Ferdinand DudenhÃ¶ffer hatte am Samstag zu den neuen ZÃ¶llen gesagt, das Vorgehen Trumps lasse sich als "Beginn eines Wirtschaftskriegs gegen Deutschland" interpretieren. Die direkten Auswirkungen fÃ¼r die Autohersteller stufte DudenhÃ¶ffer allerdings als begrenzt ein. Er bezifferte die jÃ¤hrliche Zusatzlast in einer am Samstag in Bochum verÃ¶ffentlichten ErklÃ¤rung auf voraussichtlich etwa 2,5 Milliarden Euro. Allerdings dÃ¼rften die Hersteller versuchen, einen Teil davon Ã¼ber hÃ¶here Preise an KÃ¤uferinnen und KÃ¤ufer in den USA weiterzugeben.



Grundlage der Berechnungen DudenhÃ¶ffers sind Ausfuhren deutscher Hersteller von 409.000 Neuwagen aus Deutschland in die USA im Jahr 2025. Mercedes und BMW hÃ¤tten wegen ihrer Produktionsanlagen in den USA einen gewissen Zollschutz.



Trumps ZollankÃ¼ndigung erfolgte, kurz nachdem er Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag wegen dessen ablehnender Haltung zum Iran-Krieg scharf kritisiert hatte.