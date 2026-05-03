Israel fliegt neue Angriffe gegen Hisbollah - Ministerium: Mindestens ein Toter

RauchsÃ¤ule nach einem israelischen Angriff

In ihrem Krieg gegen die Hisbollah-Miliz hat die israelische Armee erneut Ziele im SÃ¼den des Libanon angegriffen. Nach libanesischen Angaben wurden dabei am Sonntag mindestens ein Mensch getÃ¶tet und insgesamt acht verletzt.

Trotz der im Libanon geltenden Feuerpause hat Israel im Kampf gegen die Hisbollah-Miliz erneut Ziele im SÃ¼den des Landes angegriffen. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei am Sonntag mindestens ein Mensch getÃ¶tet und acht weitere verletzt. Ein Parlamentsabgeordneter der Hisbollah im libanesischen Parlament drohte unterdessen, die vom Iran finanzierte Miliz kÃ¶nne die im April begonnenen direkten Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel zum Scheitern bringen.



Wie das Gesundheitsministerium weiter mitteilte, wurden bei einem der israelischen Angriffe auf die sÃ¼dlibanesische Stadt Arabsalim mindestens ein Mensch getÃ¶tet und drei weitere verletzt, darunter ein Kind.Â Im unweit davon gelegenen Srifa wurden demnach zudem fÃ¼nf Menschen verletzt, hierunter seien vier RettungskrÃ¤fte der Hisbollah-nahen Organisation Islamisches Gesundheitskomitee. Getroffen wurde in Srifa demnach eine Einrichtung der Organisation.Â



Das libanesische Gesundheitsministerium verurteilte den Angriff und warf der israelischen Armee vor, die Genfer Menschenrechtskonvention zu missachten.



Die israelische Armee hatte zuvor Evakuierungsaufrufe fÃ¼r mehr als zehn Ortschaften nÃ¶rdlich des Flusses Litani verÃ¶ffentlicht, die Orte liegen auÃŸerhalb des von ihr kontrollierten Gebietes im SÃ¼den des Libanon. Darunter waren auch die spÃ¤ter angegriffenen Orte Arabsalim und Srifa. Der libanesischen Nachrichtenagentur NNA zufolge wurden aber auch nicht in dem Aufruf enthaltene Ortschaften getroffen.



Der Generalstabschef der israelischen Armee, Ejal Samir, kÃ¼ndigte an, "jegliche Bedrohung" nÃ¶rdlich des Flusses Litani werde "eliminiert".



Seit dem 17. April gilt eine Feuerpause zwischen Israel und dem Libanon. Dessen ungeachtet hat Israel seitdem wiederholt Angriffe ausgefÃ¼hrt. Diese galten laut israelischen Armeeangaben Stellungen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz. Dem Waffenruhe-Abkommen zufolge hat Israel das Recht, gegen "geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe" vorzugehen.



Parallel dazu laufen derzeit erstmals seit Jahrzehnten direkteÂ Friedensverhandlungen zwischen israelischen und libanesischen Vertretern. Israel und der Libanon unterhalten bislang keine direkten diplomatischen Beziehungen zueinander.Â



Der libanesische PrÃ¤sident Joseph Aoun hatte Israel vor diesem Hintergrund dazu aufgerufen, die Waffenruhe "vollstÃ¤ndig umzusetzen".Â



Am Sonntag drohte ein Abgeordneter der Hisbollah im Parlament von Beirut, Hassan Fadlallah, seine Organisation sei in der Lage, die Friedensverhandlungen zwischen Israel und dem Libanon scheitern zu lassen. "Diese Verhandlungen mit all ihren Auswirkungen gehen uns nichts an. Wir werden sie nicht umsetzen, wir werden nicht zulassen, dass sie zum Abschluss kommen", sagte Fadlallah.



Im Libanon sorgte unterdessen ein in einem Fernsehsender verÃ¶ffentlichtes Video fÃ¼r Aufruhr, in dem AnfÃ¼hrer und KÃ¤mpfer der Hisbollah als Figuren aus dem Videospiel "Angry Birds" dargestellt wurden. Die schiitische Miliz reagierte erbost auf die Karikatur und bezeichnete sie als "beleidigend". Hisbollah-AnhÃ¤nger posteten als Reaktion zahlreiche Beleidigungen gegen den christlichen Patriarchen im Libanon. Regierungschef Nawaf Salam warnte vor einer "AtmosphÃ¤re verheerender Konflikte".Â



Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei feuerte die von Teheran finanzierte und im Libanon seit Jahrzehnten einflussreiche Hisbollah Raketen auf Israel ab. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze.Â



Nach offiziellen Angaben wurden mehr als 2600 Menschen bei den Angriffen getÃ¶tet. 17 israelische Soldaten kamen im Einsatz ums Leben, zudem wurde ein fÃ¼r die Armee tÃ¤tiger israelischer Zivilist getÃ¶tet.Â