Bei einem ZusammenstoÃŸ zwischen einer StraÃŸenbahn und einem Linienbus sind in Dresden 30 Menschen verletzt worden. FÃ¼nf von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in KrankenhÃ¤user gebracht, wie die Feuerwehr am Dienstag in der sÃ¤chsischen Landeshauptstadt mitteilte. Die anderen erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort versorgt. Unter den Verletzten waren demnach auch die beiden FahrzeugfÃ¼hrer, sie wurden zusÃ¤tzlich psychologisch betreut.
Den Angaben zufolge stieÃŸen die StraÃŸenbahn und der Bus am Dienstagmorgen aus zunÃ¤chst ungeklÃ¤rter Ursache im Stadtbezirk Cotta zusammen. In der Folge entgleiste die StraÃŸenbahn in einer Kurve und sprang aus dem Gleisbett. Sowohl im Bus als auch in der Tram wurden mehrere FahrgÃ¤ste durch den Aufprall umhergeschleudert.
Die RettungskrÃ¤fte waren mit einem GroÃŸaufgebot im Einsatz. Allein die Feuerwehr war mit 90 KrÃ¤ften vor Ort. Die entgleiste StraÃŸenbahn sollte mit hydraulischen HebegerÃ¤ten und einer VerschiebebrÃ¼cke angehoben und wieder in das Gleisbett gesetzt werden. Der Unfall hatte stundenlange StraÃŸensperrungen zur Folge.
Brennpunkte
ZusammenstoÃŸ von StraÃŸenbahn und Linienbus in Dresden: 30 Verletzte
- AFP - 5. Mai 2026, 12:26 Uhr
Bei einem ZusammenstoÃŸ zwischen einer StraÃŸenbahn und einem Linienbus sind in Dresden 30 Menschen verletzt worden. FÃ¼nf von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in KrankenhÃ¤user gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.
Bei einem ZusammenstoÃŸ zwischen einer StraÃŸenbahn und einem Linienbus sind in Dresden 30 Menschen verletzt worden. FÃ¼nf von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in KrankenhÃ¤user gebracht, wie die Feuerwehr am Dienstag in der sÃ¤chsischen Landeshauptstadt mitteilte. Die anderen erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort versorgt. Unter den Verletzten waren demnach auch die beiden FahrzeugfÃ¼hrer, sie wurden zusÃ¤tzlich psychologisch betreut.
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