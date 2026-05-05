Brennpunkte

ZusammenstoÃŸ von StraÃŸenbahn und Linienbus in Dresden: 30 Verletzte

  • AFP - 5. Mai 2026, 12:26 Uhr
Bild vergrößern: ZusammenstoÃŸ von StraÃŸenbahn und Linienbus in Dresden: 30 Verletzte
Rettungwagen bei Einsatz
Bild: AFP

Bei einem ZusammenstoÃŸ zwischen einer StraÃŸenbahn und einem Linienbus sind in Dresden 30 Menschen verletzt worden. FÃ¼nf von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in KrankenhÃ¤user gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Bei einem ZusammenstoÃŸ zwischen einer StraÃŸenbahn und einem Linienbus sind in Dresden 30 Menschen verletzt worden. FÃ¼nf von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in KrankenhÃ¤user gebracht, wie die Feuerwehr am Dienstag in der sÃ¤chsischen Landeshauptstadt mitteilte. Die anderen erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort versorgt. Unter den Verletzten waren demnach auch die beiden FahrzeugfÃ¼hrer, sie wurden zusÃ¤tzlich psychologisch betreut.

Den Angaben zufolge stieÃŸen die StraÃŸenbahn und der Bus am Dienstagmorgen aus zunÃ¤chst ungeklÃ¤rter Ursache im Stadtbezirk Cotta zusammen. In der Folge entgleiste die StraÃŸenbahn in einer Kurve und sprang aus dem Gleisbett. Sowohl im Bus als auch in der Tram wurden mehrere FahrgÃ¤ste durch den Aufprall umhergeschleudert.

Die RettungskrÃ¤fte waren mit einem GroÃŸaufgebot im Einsatz. Allein die Feuerwehr war mit 90 KrÃ¤ften vor Ort. Die entgleiste StraÃŸenbahn sollte mit hydraulischen HebegerÃ¤ten und einer VerschiebebrÃ¼cke angehoben und wieder in das Gleisbett gesetzt werden. Der Unfall hatte stundenlange StraÃŸensperrungen zur Folge.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Leipzigs OberbÃ¼rgermeister Jung:
    Leipzigs OberbÃ¼rgermeister Jung: "KÃ¶nnen InnenstÃ¤dte nicht zu Festungen umbauen"

    Nach der Amokfahrt mit zwei Toten in Leipzig sieht OberbÃ¼rgermeister und StÃ¤dtetagsprÃ¤sident Burkhard Jung (SPD) begrenzte MÃ¶glichkeiten fÃ¼r die VerschÃ¤rfung von

    Mehr
    "Nicht genug Kraft": In Nordsee gebrachter Wal laut Experten wahrscheinlich tot

    Der nach einer wochenlangen Odyssee und mehrfachen Strandungen an der OstseekÃ¼ste von einer privaten Initiative in die Nordsee gebrachte Buckelwal ist nach EinschÃ¤tzung von

    Mehr
    TierschÃ¼tzer: Illegaler Heimtierhandel nimmt zu - Hunde am hÃ¤ufigsten gehandelt
    TierschÃ¼tzer: Illegaler Heimtierhandel nimmt zu - Hunde am hÃ¤ufigsten gehandelt

    Der illegale Handel mit Haustieren hat laut einer Auswertung von TierschÃ¼tzern zugenommen. 2025 wurden mindestens 2250 Tiere in 257 FÃ¤llen entdeckt, wie der Deutsche

    Mehr
    DIHK: GeschÃ¤fte deutscher Unternehmen im Ausland unter Druck
    DIHK: GeschÃ¤fte deutscher Unternehmen im Ausland unter Druck
    FachkrÃ¤ftemangel: Trotz Wirtschaftsflaute weiterhin EngpÃ¤sse in MINT-Berufen
    FachkrÃ¤ftemangel: Trotz Wirtschaftsflaute weiterhin EngpÃ¤sse in MINT-Berufen
    Unicredit meldet starkes Gewinnplus - Angebot fÃ¼r Commerzbank-Ãœbernahme erwartet
    Unicredit meldet starkes Gewinnplus - Angebot fÃ¼r Commerzbank-Ãœbernahme erwartet
    Karlsruhe verhandelt im Juni Ã¼ber SonderkÃ¼ndigungsrecht fÃ¼r FernsehvertrÃ¤ge
    Karlsruhe verhandelt im Juni Ã¼ber SonderkÃ¼ndigungsrecht fÃ¼r FernsehvertrÃ¤ge
    Manfred Weber fordert FÃ¼hrungsteam fÃ¼r CSU - Lob fÃ¼r Aigner
    Manfred Weber fordert FÃ¼hrungsteam fÃ¼r CSU - Lob fÃ¼r Aigner
    Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzung nimmt Beratung Ã¼ber FrÃ¼hjahrsprognose auf
    Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzung nimmt Beratung Ã¼ber FrÃ¼hjahrsprognose auf
    OLG: Richter darf sich an christlichem Menschenbild orientieren
    OLG: Richter darf sich an christlichem Menschenbild orientieren
    HÃ¶here Spitzensteuer: SPD hÃ¤lt an PlÃ¤nen fest - Kanzleramtschef zeigt sich offen
    HÃ¶here Spitzensteuer: SPD hÃ¤lt an PlÃ¤nen fest - Kanzleramtschef zeigt sich offen
    Nach Amokfahrt in Leipzig: TatverdÃ¤chtiger kommt am Dienstag vor Haftrichter
    Nach Amokfahrt in Leipzig: TatverdÃ¤chtiger kommt am Dienstag vor Haftrichter
    Angriffe vor angekÃ¼ndigten Waffenruhen: Selenskyj wirft Russland
    Angriffe vor angekÃ¼ndigten Waffenruhen: Selenskyj wirft Russland "Zynismus" vor

    Top Meldungen

    Neuer Rekordwert bei Firmenpleiten
    Neuer Rekordwert bei Firmenpleiten

    Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland ist im April noch einmal hÃ¶her gewesen als beim erst im

    Mehr
    Amthor: BÃ¼rokratieabbau hat oberste PrioritÃ¤t
    Amthor: BÃ¼rokratieabbau hat oberste PrioritÃ¤t

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Philipp Amthor (CDU) zeigt sich nach einem Jahr als Parlamentarischer StaatssekretÃ¤r zufrieden. Es sei gut, dass es ein neues Bundesministerium

    Mehr
    MÃ¼tter kleiner Kinder deutlich seltener erwerbstÃ¤tig als VÃ¤ter
    MÃ¼tter kleiner Kinder deutlich seltener erwerbstÃ¤tig als VÃ¤ter

    MÃ¼tter von kleinen Kindern sind deutlich seltener erwerbstÃ¤tig als VÃ¤ter. Im vergangenen Jahr gingen 39,7Â Prozent der Frauen mit mindestens einem Kind unter drei Jahren einer

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts