"Streit und Ã¼berhitzte Debatte": SPD-Spitze zieht Bilanz nach einem Jahr Schwarz-Rot

Klingbeil und Bas

Spitzenpolitiker der SPD haben eine durchwachsene Bilanz nach einem Jahr Schwarz-Rot gezogen, zugleich aber ein Bekenntnis zur FortfÃ¼hrung der Koalition abgelegt. 'Der Streit und gerade auch die Ã¼berhitzte Debatte der letzten Wochen haben uns geschadet.'

Spitzenpolitiker der SPD haben eine durchwachsene Bilanz nach einem Jahr Schwarz-Rot gezogen, zugleich aber ein Bekenntnis zur FortfÃ¼hrung der Koalition abgelegt. "Der Streit und gerade auch die Ã¼berhitzte Debatte der letzten Wochen haben uns geschadet", sagte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil am Dienstag vor einer Fraktionssitzung in Berlin. Die SPD wolle aber, "dass diese Regierung, dass diese Koalition erfolgreich ist", sagte er. "An diesem Weg, den wir gemeinsam gehen wollen, hat sich auch nichts geÃ¤ndert."



SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagte bei dem gemeinsamen Presseauftritt: "Die drei Parteien, die diese groÃŸe Koalition tragen, haben an einigen Stellen sehr unterschiedliche Auffassungen." Streit gehÃ¶re "auch immer zur Demokratie dazu", fÃ¼gte er hinzu. "Allerdings muss er eben so gefÃ¼hrt werden, dass er sachorientiert gefÃ¼hrt wird und die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger danach das GefÃ¼hl haben, es ist etwas Gutes rausgekommen." Auch Miersch bekannte sich zur Fortsetzung der Koalition mit CDU und CSU: "Wir freuen uns auf die kommenden drei Jahre und gehen auch sehr selbstbewusst in diese drei Jahre hinein."



SPD-Chefin BÃ¤rbel Bas rÃ¤umte einen Vertrauensverlust fÃ¼r die Regierung ein. Die Koalition mÃ¼sse nun fÃ¼r Entlastungen der BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger sorgen, fÃ¼r ein bezahlbares Leben und sichere ArbeitsplÃ¤tze. "In diesem Sinne wollen wir weiterarbeiten und uns auch Schritt fÃ¼r Schritt das Vertrauen damit zurÃ¼ckerarbeiten", sagte Bas.



Vizekanzler Klingbeil wies indirekt VorwÃ¼rfe aus der Union zurÃ¼ck, wonach die SPD zu wenig kompromissbereit sei und Reformen blockiere; Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte der Partei am Sonntag mangelnde Kompromissbereitschaft vorgeworfen. "Die Messlatte der Sozialdemokratie ist, dass wir ambitioniert Reformen angehen, dass wir den Reformstau auflÃ¶sen in diesem Land - dass wir aber sehr klar darauf achten werden, dass das Reformpaket gerecht ist in diesem Land." DafÃ¼r mache die SPD Kompromisse.



Nicht zufrieden geben wollte sich Klingbeil mit der Aussage von Kanzler Merz, dass SteuererhÃ¶hungen fÃ¼r Gutverdiener zur Gegenfinanzierung der geplanten Steuerreform ausgeschlossen seien. Die geplante Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen werde "nur funktionieren, wenn diejenigen, die viel verdienen, die Spitzenverdiener in diesem Land, ihren Teil dazu beitragen", sagte der Bundesfinanzminister. Dies habe "mit SolidaritÃ¤t und Gerechtigkeit" zu tun, aber auch mit der Frage, wie eine solche Einkommensteuerreform "haushaltsschonend" umgesetzt werden kÃ¶nne.