In Algerien inhaftierter franzÃ¶sischer Journalist hofft auf Begnadigung

Christophe Gleizes

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Ein in Algerien inhaftierter franzÃ¶sischer Journalist hat in der Hoffnung auf eine Begnadigung durch den algerischen PrÃ¤sidenten auf weitere Rechtsmittel verzichtet. Der Sportreporter Christophe Gleizes werde nicht das hÃ¶chste Berufungsgericht anrufen, sagte seine Mutter Sylvie Godard am Dienstag dem Sender France Inter. "Er legt sein Schicksal in die HÃ¤nde von PrÃ¤sident Abdelmadschid Tebboune", sagte sie.Â Dies sei "eine starke, symbolische Geste", fÃ¼gte sie hinzu.



Die Familie des Journalisten hoffe darauf, dass die Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden LÃ¤ndern dazu beitrage, die Haftzeit zu verkÃ¼rzen. Gleizes war 2024 nach einer Reportage in der algerischen Region Kabylei wegen "Verherrlichung von Terrorismus" zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Die franzÃ¶sische Regierung hatte die Strafe "bedauert" und auf die Pressefreiheit verwiesen.Â



Gleizes, der als freier Journalist fÃ¼r mehrere FuÃŸballzeitschriften schreibt, war im Mai 2024 in Algerien festgenommen worden. Er war in das Land gereist, um Ã¼ber einen FuÃŸballklub in der Region Kabylei zu schreiben. Die algerische Justiz warf ihm vor, mit einem Manager des Klubs in Kontakt gewesen zu sein, der zugleich ein fÃ¼hrendes Mitglied der Bewegung fÃ¼r die Selbstbestimmung der Region ist. Diese ist in Algerien als Terrororganisation eingestuft.Â



Die Organisation Reporter ohne Grenzen prangerte eine "ungerechte" Strafe an.Â Die Inhaftierung des Journalisten in Algerien erregte in Frankreich groÃŸe Aufmerksamkeit.Â



Das VerhÃ¤ltnis zwischen Frankreich und der ehemaligen Kolonie Algerien war in den vergangenen Jahren belastet. Zu den Dauerstreitpunkten zÃ¤hlt die hÃ¤ufig verhinderte Abschiebung algerischer Migranten, denen die algerischen BehÃ¶rden nicht die nÃ¶tigen Papiere ausstellen. Die Inhaftierung des franzÃ¶sisch-algerischen Schriftstellers Boualem Sansal stand ebenfalls im Kontext der Spannungen. Sansal wurde im November 2025 auf Ersuchen von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier begnadigt.



Um die Spannungen zwischen Algerien und Frankreich zu glÃ¤tten, war der franzÃ¶sische Innenminister Laurent NuÃ±ezÂ im Februar nach Algier gereist.Â