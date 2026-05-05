Illegale Riesenparty in Frankreich endet nach fÃ¼nf Tagen - sechs Polizisten verletzt

Rave-PartygelÃ¤nde bei Bourges

Eine illegale Rave-Party mit zehntausenden Teilnehmern auf einem MilitÃ¤rgelÃ¤nde in Frankreich ist nach fÃ¼nf Tagen beendet. Sechs Polizisten wurden nach BehÃ¶rdenangaben bei ZusammenstÃ¶ÃŸen mit Teilnehmern verletzt.

Eine illegale Rave-Party mit zehntausenden Teilnehmern auf einem MilitÃ¤rgelÃ¤nde in Frankreich ist nach fÃ¼nf Tagen beendet. Sechs Polizisten seien bei ZusammenstÃ¶ÃŸen mit Teilnehmern leicht verletzt worden, teilten die BehÃ¶rden am Dienstag mit. Party-Besucher hatten die Polizisten demnach am frÃ¼hen Dienstagmorgen unter anderem mit BÃ¶llern und Boule-Kugeln angegriffen. Zu der Rave-Party in der NÃ¤he von Bourges waren bis zu 40.000 Menschen angereist.Â



Die OrdnungskrÃ¤fte hatten seit Beginn der sogenannten Free Party am 1. Mai rund 23.000 Menschen kontrolliert. Neun Teilnehmer kamen in Gewahrsam. Nach BehÃ¶rdenangaben wurden 63 Waffen beschlagnahmt und 15 Drohnen flugunfÃ¤hig gemacht.Â



Mehrere BÃ¼rgermeister umliegender Orte beschwerten sich Ã¼ber MÃ¼ll, Graffiti, illegal geparkte Autos und zertrampelte Felder. Berichte Ã¼ber grÃ¶ÃŸere SchÃ¤den gab es nicht. kDie Veranstalter hatten die Party in der NÃ¤he des Heimatortes von Innenminister Laurent NuÃ±ez organisiert, um gegen eine geplante VerschÃ¤rfung beim Vorgehen gegen illegale Rave-Partys zu protestieren. Ungeachtet des illegalen Charakters der Party hatten sich die BehÃ¶rden um die Sicherheit der Veranstaltung gekÃ¼mmert. Hunderte Polizisten und dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz.Â