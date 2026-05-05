FachkrÃ¤ftemangel: Trotz Wirtschaftsflaute weiterhin EngpÃ¤sse in MINT-Berufen

Kanzler Merz vor stilisierter Deutschlandkarte bei Hannover-Messe

Trotz der derzeit schwierigen Lage fÃ¼r die deutsche Wirtschaft gibt es einer Studie zufolge weiterhin EngpÃ¤sse in den sogenannten MINT-Berufen. Im MÃ¤rz fehlten in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 133.900 FachkrÃ¤fte.

Trotz der derzeit schwierigen Lage fÃ¼r die deutsche Wirtschaft gibt es einer Studie zufolge weiterhin EngpÃ¤sse in den sogenannten MINT-Berufen. Im MÃ¤rz fehlten in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik rechnerisch 133.900 FachkrÃ¤fte, wie das nationale MINT-Forum am Dienstag in Berlin mitteilte. Entscheidend fÃ¼r die kÃ¼nftige Sicherung von Wohlstand und WettbewerbsfÃ¤higkeit ist demnach auch, FachkrÃ¤ftepotenziale von Frauen, Ã„lteren und Zugewanderten zu heben.



Problematisch ist der Untersuchung zufolge vor allem, dass sich die EngpÃ¤sse kÃ¼nftig zu verschÃ¤rfen drohen, "da demografiebedingt im Jahr 2034 rund 138.600 MINT-BeschÃ¤ftigte weniger am Arbeitsmarkt zur VerfÃ¼gung stehen werden", wie das Forum weiter ausfÃ¼hrte. "WÃ¤hrend die MINT-BeschÃ¤ftigung von 2014 bis 2024 noch um 12,4 Prozent gestiegen ist, dÃ¼rfte im darauffolgenden Jahrzehnt wegen des FachkrÃ¤ftemangels die BeschÃ¤ftigung um 1,8 Prozent abnehmen", erklÃ¤rte Axel PlÃ¼nnecke vom Institut der deutschen Wirtschaft KÃ¶ln (IW), das den MINT-Report zweimal jÃ¤hrlich erstellt.



FÃ¼r die kommenden Jahre ist es demnach entscheidend, alle Potenziale zu nutzen: "Gelingt es, mehr Frauen fÃ¼r MINT zu gewinnen, Ã„ltere lÃ¤nger im Arbeitsmarkt zu halten und die bereits bestehende Zuwanderung in MINT-Berufe weiter zu erhÃ¶hen, kann im Optimalszenario die BeschÃ¤ftigung in den MINT-Berufen bis 2034 um 263.000 steigen", erlÃ¤uterte das Forum. "Auch dies wÃ¼rde die kÃ¼nftigen Wachstumsperspektiven der Volkswirtschaft zwar weiterhin stark hemmen, aber zumindest nicht vollstÃ¤ndig ausbremsen", erklÃ¤rte IW-Forscher PlÃ¼nnecke.



Der FachkrÃ¤ftemangel inÂ Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik berge ein "enormes Risiko fÃ¼r Wohlstand und WettbewerbsfÃ¤higkeit", hob das MINT-Forum hervor. NÃ¶tig sei deshalb unter anderem, das Interesse an diesen Inhalten in der Schule zu stÃ¤rken, wobei auch UnterstÃ¼tzung durch KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) hier einen "wertvollen Beitrag" leisten kÃ¶nne. AuÃŸerdem mÃ¼ssten "mehr LehrkrÃ¤fte gewonnen und gehalten werden".



Um die Potenziale von Frauen zu heben, mÃ¼ssten Ã¼berdies "die im gesamten Bildungssystem vorhandenen MINT-Kompetenzen junger Frauen besser gewÃ¼rdigt und sichtbar gemacht werden". FÃ¼r die Potenziale Ã„lterer seien mehr bedarfsgerechte WeiterbildungsmÃ¶glichkeiten sowie Anreize fÃ¼r einen spÃ¤teren Renteneintritt erforderlich. AuÃŸerdem kÃ¶nnten "schnellere bÃ¼rokratische Prozesse bei der Zuwanderung und eine nachhaltige Ausweitung der MaÃŸnahmen zur Begleitung internationaler Studierender und Auszubildender" dabei helfen, "mehr qualifizierte Zuwanderinnen und Zuwanderer zu gewinnen".



Der MINT-Report wird vom IW im Auftrag der Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA), des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall und der Nationalen Initiative "MINT Zukunft schaffen!" erstellt. Im Vergleich zum MÃ¤rz 2025 (rechnerisch 158.800 fehlende FachkrÃ¤fte) verkleinerte sich die MINT-LÃ¼cke der aktuellen Erhebung zufolge um 15,7 Prozent.