Wirtschaft

MÃ¼tter kleiner Kinder deutlich seltener erwerbstÃ¤tig als VÃ¤ter

  • AFP - 5. Mai 2026, 09:11 Uhr
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Kind und Betreuerin mit Buch
Bild: AFP

MÃ¼tter von kleinen Kindern sind deutlich seltener erwerbstÃ¤tig als VÃ¤ter. Im vergangenen Jahr gingen 39,7 Prozent der Frauen mit mindestens einem Kind unter drei Jahren einer Erwerbsarbeit nach, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

MÃ¼tter von kleinen Kindern sind deutlich seltener erwerbstÃ¤tig als VÃ¤ter. Im vergangenen Jahr gingen 39,7Â Prozent der Frauen mit mindestens einem Kind unter drei Jahren einer Erwerbsarbeit nach, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Bei MÃ¤nnern haben kleine Kinder im Haushalt hingegen kaum Auswirkungen auf die ErwerbstÃ¤tigkeit.

In den vergangenen zehn Jahren gab es den Angaben nach nur leichte VerÃ¤nderungen. Im JahrÂ 2015 lag die ErwerbstÃ¤tigenquote von MÃ¼ttern mit kleinen Kindern mit 36,0Â Prozent noch etwas niedriger. Bei den VÃ¤tern sank sie zwischen 2015 und 2025 minimal von 89,5Â Prozent auf 88,7 Prozent.

"Wenn die Kinder Ã¤lter werden, werden MÃ¼tter wieder verstÃ¤rkt erwerbstÃ¤tig", beobachten die Statistiker. Die ErwerbstÃ¤tigenquote von MÃ¼ttern mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren lag im vergangenen Jahr bei 71,2Â Prozent. Bei VÃ¤tern gibt es kaum einen Unterschied: Sind die Kinder unter 18 Jahre alt, liegt die Quote bei 91,4Â Prozent.

"Diese Zahlen spiegeln einerseits die von der Forschung oft belegte ungleiche Verteilung von Sorgearbeit zwischen MÃ¤nnern und Frauen", erklÃ¤rte Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-BÃ¶ckler-Stiftung. Zudem zeige sich, "dass die Betreuungssituation trotz des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung nach dem ersten Lebensjahr des KindesÂ nicht ausreichend ist. (...) Ausbaden mÃ¼ssen das vor allem die MÃ¼tter."

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