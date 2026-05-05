Musk akzeptiert 1,5 Millionen Dollar BuÃŸgeld wegen Twitter-Ãœbernahme

Elon Musk

Der US-MilliardÃ¤r Elon Musk hat eingewilligt, 1,5 Millionen Dollar Strafe wegen einer verspÃ¤teten Mitteilung zur Ãœbernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter zu zahlen.

Der US-MilliardÃ¤r Elon Musk hat eingewilligt, 1,5 Millionen Dollar Strafe wegen einer verspÃ¤teten Mitteilung zur Ãœbernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter zu zahlen. Musks Fonds-Gesellschaft erklÃ¤rte sich am Montag zur Zahlung dieser verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kleine Summe zur Beilegung des Verfahrens bereit. Die BÃ¶rsenaufsicht SEC hatte dies angeboten, der zustÃ¤ndige Richter muss noch zustimmen. Der BÃ¶rsenaufsicht zufolge hat sein unlauteres Vorgehen bei der Twitter-Ãœbernahme Musk Mehrkosten in HÃ¶he von 150 Millionen Dollar gespart.



Die SEC wirft dem Tesla-Chef und reichsten Mann der Welt vor, heimlich im groÃŸen Stil Twitter-Aktien gekauft zu haben, bevor er das Online-Netzwerk 2022 offiziell fÃ¼r 44 Milliarden Dollar Ã¼bernahm. Gesetzlich sind Investoren verpflichtet, innerhalb von zehn Tagen offenzulegen, wenn sie durch AktienkÃ¤ufe ihre Anteile an einem Unternehmen auf Ã¼ber fÃ¼nf Prozent steigern. Im Fall der Twitter-Ãœbernahme verfehlte Musk diese Frist um elf Tage.



Der SEC zufolge ermÃ¶glichte die verzÃ¶gerte Offenlegung der sich anbahnenden Ãœbernahme, dass Musk Aktien zu niedrigeren Preisen kaufen konnte, da die verkaufenden AktionÃ¤re nicht wussten, was vor sich ging. Dennoch bot die BehÃ¶rde die Beilegung des Verfahrens an. Erfolgt die richterliche Zustimmung, mÃ¼sste Musk von den eingesparten 150 Millionen Dollar nichts zurÃ¼ckzahlen.



Die Klage gegen Musk war wenige Tage vor dem Ausscheiden des damaligen US-PrÃ¤sidenten Joe Biden aus dem Amt eingereicht worden. Musk, damals ein enger VerbÃ¼ndeter von Bidens Nachfolger Donald Trump, versuchte, die Klage abweisen zu lassen, doch ein Bundesrichter wies diesen Antrag im Februar zurÃ¼ck.



In einem separaten Gerichtsverfahren in Kalifornien war eine Jury im MÃ¤rz zu dem Schluss gekommen, dass Musk die Twitter-Investoren wÃ¤hrend der chaotischen Ãœbernahme im Jahr 2022 durch irrefÃ¼hrende BeitrÃ¤ge auf der Plattform getÃ¤uscht habe. Der Schadenersatz in diesem Fall kÃ¶nnte sich auf rund zwei Milliarden Dollar belaufen. Musks AnwÃ¤lte haben angekÃ¼ndigt, in Berufung zu gehen.