Kanzleramtschef Frei offen fÃ¼r Reichensteuer

Thorsten Frei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) zeigt sich grundsÃ¤tzlich offen fÃ¼r eine hÃ¶here Besteuerung sehr hoher Einkommen. "Die sogenannte Reichensteuer, das ist die oberste Spitze, das sind nicht so viele Menschen - da kann man tatsÃ¤chlich darÃ¼ber nachdenken, was man da tun kann", sagte Frei in der ntv-Sendung "Pinar Atalay".



Zugleich betonte er, dass starke Schultern bereits mehr trÃ¼gen: "Die zehn Prozent Bestverdienenden finanzieren mehr als 50 Prozent des Steueraufkommens." Das dÃ¼rfe man auch nicht Ã¼berdrehen.



Kritisch Ã¤uÃŸerte sich Frei zum aktuellen Spitzensteuersatz. Dieser greife "viel zu frÃ¼h", bereits ab einem zu versteuernden Einkommen von rund 70.000 Euro fÃ¼r Alleinstehende. Damit wÃ¼rden nicht nur Spitzenverdiener, sondern auch "LeistungstrÃ¤ger der Gesellschaft" belastet. "Das ist eindeutig zu frÃ¼h", so Frei.



Insgesamt ist Frei aber gegen SteuererhÃ¶hungen auf Arbeit. "Ich bin nicht der Auffassung, dass wir hÃ¶here Steuern in Deutschland brauchen", sagte er. Zugleich plÃ¤dierte er fÃ¼r ergebnisoffene GesprÃ¤che: Es mache "keinen Sinn, zu Beginn zu sagen, was alles nicht geht". Entscheidend sei, am Ende eine "gerechte und leistbare" LÃ¶sung zu finden.

