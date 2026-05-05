Palisades-Feuer in Los Angeles: VerdÃ¤chtiger soll Groll gegen Reiche gehegt haben

Der verwÃ¼stete Nobelvorort Pacific Palisades

Der mutmaÃŸliche Brandstifter der verheerenden Feuer in einem Nobelvorort von Los Angeles im vergangenen Jahr hegte der US-Bundesstaatsanwaltschaft zufolge einen Groll gegen Reiche.

Der mutmaÃŸliche Brandstifter der verheerenden Feuer in einem Nobelvorort von Los Angeles im vergangenen Jahr hegte der US-Bundesstaatsanwaltschaft zufolge einen Groll gegen Reiche. Zwei Wochen vor der Tat in Pacific Palisades seien im Internet-Suchverlauf des Angeklagten Anfragen wie "lasst uns alle MilliardÃ¤re stÃ¼rzen" aufgetaucht, hieÃŸ in Gerichtsunterlagen. Der mutmaÃŸliche Brandstifter soll zudem Luigi Mangione bewundert haben, dem vorgeworfen wird, im Dezember 2024 einen Versicherungschef in New York erschossen zu haben.



Der Angeklagte Jonathan R. muss sich ab dem 8. Juni vor Gericht wegen des Entfachens der BrÃ¤nde in dem Nobelvorort verantworten, bei denen zwÃ¶lf Menschen ums Leben gekommen waren. MutmaÃŸlich habe der Mann, der zum Zeitpunkt der Tat als Fahrer fÃ¼r den Taxi-Dienst Uber arbeitete, das Feuer in der Silvesternacht zum Jahresbeginn 2025 kurz nach Mitternacht an einem beliebten Wanderweg gelegt, kurz nachdem er GÃ¤ste in Pacific Palisades abgesetzt habe. R. weist alle VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck.



Der Staatsanwaltschaft zufolge war R. wutentbrannt Ã¼ber den Kapitalismus und legte das Feuer in dem Nobelvorort als Akt der Vergeltung. FahrgÃ¤ste des Angeklagten vom 31. Dezember 2024 und 1. Januar 2025 hÃ¤tten ihn als "wÃ¼tend" und "intensiv" beschrieben. Er sei "unberechenbar" gefahren und habe darÃ¼ber geschimpft, "dass er 'stinksauer auf die Welt' sei, zudem habe er Ã¼ber Luigi Mangione, den Kapitalismus und Selbstjustiz" gesprochen, hieÃŸ es in den Gerichtsunterlagen.



Weiter hieÃŸ es, die Ermittler hÃ¤tten den Angeklagten bei einem VerhÃ¶r gefragt, warum jemand Brandstiftung in Pacific Palisades begehen kÃ¶nnte. R. antwortete demnach, ein mÃ¶glicher Brandstifter kÃ¶nnte von Groll gegen Reiche motiviert sein, da "wir im Grunde von ihnen versklavt werden".



Der Brand in Pacific Palisades war zunÃ¤chst von der Feuerwehr eingedÃ¤mmt worden, glomm jedoch am Boden weiter und wurde mutmaÃŸlich durch starken Wind rund eine Woche spÃ¤ter wieder angefacht. Das Palisades-Feuer breitete sich weiter nach Westen bis nach Malibu aus. ZwÃ¶lf Menschen kamen ums Leben und tausende HÃ¤user wurden zerstÃ¶rt.



Im Januar 2025 hatten drei Wochen lang mehrere verheerende BrÃ¤nde im GroÃŸraum Los Angeles gewÃ¼tet. Dabei kamen insgesamt 31 Menschen ums Leben, mehr als 160.000 GebÃ¤ude wurden zerstÃ¶rt.