Google will KI-Modell fÃ¼r Apple bauen

Google-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Google wird zentrale Funktionen von Apples Sprachassistent Siri auf seinen Servern betreiben. Das sagte Thomas Kurian, Chef von Google Cloud, dem "Handelsblatt".



"Wir bauen ein Modell fÃ¼r Apple Intelligence, als Ableitung von Gemini", sagte Kurian. Unter dem Namen Gemini verÃ¶ffentlicht Google bislang seine eigenen Sprachmodelle. Google, so Kurian, liefere zudem die Infrastruktur, auf der die Anfragen der iPhone-Nutzer an Siri beantwortet wÃ¼rden. Apple hatte den Wechsel zu Google als Lieferanten fÃ¼r KI-Technologie bislang nur in groben ZÃ¼gen kommuniziert. Die EinfÃ¼hrung der neuen Siri-Version hatte sich um mehr als ein Jahr verzÃ¶gert und wird derzeit fÃ¼r den Sommer erwartet.



Nach Kurians Aussage geht die Partnerschaft ungewÃ¶hnlich weit. Auch Apples besonders abgesicherter Dienst "Private Cloud Compute", Ã¼ber den Anfragen mit sensiblen Nutzerdaten verarbeitet werden, soll Google-Infrastruktur nutzen kÃ¶nnen. "Wir haben gemeinsam mit Apple die FÃ¤higkeit entwickelt, das in unserer Cloud zu hosten", sagte Kurian. Er gab sich entsprechend selbstbewusst: "Apple hÃ¤tte das Modell eines beliebigen Anbieters wÃ¤hlen kÃ¶nnen, aber sie haben sich fÃ¼r Gemini entschieden."



Zudem plant Google den Direktverkauf seiner eigenen KI-Chips, der so genannten Tensor Processing Units (TPUs), an GroÃŸkunden wie den Hedgefonds Citadel oder das US-Energieministerium. Bislang vermietete Google seine Chips ausschlieÃŸlich Ã¼ber die eigene Cloud-Plattform. "Wir evaluieren gerade, wie wir TPUs in fremde Rechenzentren bringen. Das wird ein relevantes GeschÃ¤ft fÃ¼r uns", sagte Kurian. Damit greift Google den Chip-MarktfÃ¼hrer Nvidia direkter an als je zuvor.

