Nach Amokfahrt in Leipzig: Staatsanwaltschaft klÃ¤rt weiteres Vorgehen

Spurensicherung am Tatort

Nach der Amokfahrt eines 33-JÃ¤hrigen mit zwei Toten in Leipzig will die Staatsanwaltschaft im Laufe des Dienstags Ã¼ber das weitere Vorgehen entscheiden. Das sagte ein Sprecher am Dienstag. Die Gesamtzahl der Verletzten stand weiterhin nicht fest.

Nach der Amokfahrt eines 33-JÃ¤hrigen mit zwei Toten in Leipzig will die Staatsanwaltschaft im Laufe des Dienstags Ã¼ber das weitere Vorgehen entscheiden. Das sagte ein Sprecher der BehÃ¶rde in der sÃ¤chsischen Stadt am Morgen. Er kÃ¼ndigte weitere Informationen zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt an, etwa mit Blick auf eine VorfÃ¼hrung des VerdÃ¤chtigen vor einem Richter. Derzeit wÃ¼rden Ermittler alle Erkenntnisse zusammentragen, sagte er.



Die Zahl der Todesopfer lag demnach weiterhin bei zwei. Wie viele Verletzte es gab, stand dem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge weiterhin nicht abschlieÃŸend fest. Betroffene hÃ¤tten sich nach dem Vorfall teils selbst entfernt. Am Montag hatten EinsatzkrÃ¤fte von zwei Schwerverletzten und einer nicht genau bekannten grÃ¶ÃŸeren Zahl von Verletzten gesprochen. Zudem war die Rede von mindestens 20 "Betroffenen".



Der 33-JÃ¤hrige, ein deutscher StaatsbÃ¼rger, war am Montagnachmittag in der Innenstadt von Leipzig mit einem Auto durch eine FuÃŸgÃ¤ngerzone gerast. Er erfasste mehrere Menschen, eine 63-jÃ¤hrige Frau und ein 77-jÃ¤hriger Mann starben. Polizisten nahmen ihn widerstandslos noch im Fahrzeug fest. Nach Angaben der ErmittlungsbehÃ¶rden handelte es sich um eine Amokfahrt. Es gab demnach zunÃ¤chst keine Hinweise auf ein etwaiges politisches oder religiÃ¶ses Motiv des in Leipzig lebenden VerdÃ¤chtigen.