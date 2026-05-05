Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat die als "Tankrabatt" bekannte Senkung der Energiesteuer verteidigt. "Der Tankrabatt ist eine richtige Entscheidung", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Einzelne Branchen und Verkehrsteilnehmer seien auf das Auto oder den Lkw angewiesen und brÃ¤uchten UnterstÃ¼tzung.
Zum 1. Mai wurden die Steuern fÃ¼r einen Liter Sprit um rund knapp 17 Cent gesenkt. Dem Staat entgehen dadurch Einnahmen in MilliardenhÃ¶he. Die MaÃŸnahme ist zunÃ¤chst auf zwei Monate befristet. Schnieder schloss aber nicht aus, dass sie verlÃ¤ngert werden kÃ¶nnte. "DarÃ¼ber mÃ¼ssen wir nicht heute entscheiden", sagte er dem RND. "Wir behalten die Lage im Blick und schauen, was erforderlich ist, damit das Tanken fÃ¼r alle bezahlbar bleibt."
Viele Experten kritisieren die Steuersenkung, weil dadurch die Nachfrage nach Kraftstoffen weiter angeheizt wird. Als komplementÃ¤re MaÃŸnahme hatten Ã–konomen unter anderem die EinfÃ¼hrung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen vorgeschlagen, damit insgesamt weniger Sprit verbraucht wird.
Verkehrsminister Schnieder erteilte dem jedoch eine erneute Absage. "Wer jetzt noch nicht kapiert hat, dass er bei 180 oder 200 auf der Autobahn den Tank viel schneller leer fÃ¤hrt und damit das Portemonnaie auch schneller leer macht als bei 120 oder 130, dem ist nicht mehr zu helfen", sagte er dem RND. "Der Staat muss nicht Ã¼berall die Nanny sein und jedem erklÃ¤ren, was gut und richtig ist. Ein Tempolimit halte ich daher fÃ¼r unnÃ¶tig."
Wirtschaft
Verkehrsminister Schnieder verteidigt Tankrabatt - Absage an Tempolimit
- AFP - 5. Mai 2026, 00:24 Uhr
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat die als 'Tankrabatt' bekannte Senkung der Energiesteuer verteidigt. 'Der Tankrabatt ist eine richtige Entscheidung', sagte er.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat die als "Tankrabatt" bekannte Senkung der Energiesteuer verteidigt. "Der Tankrabatt ist eine richtige Entscheidung", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Einzelne Branchen und Verkehrsteilnehmer seien auf das Auto oder den Lkw angewiesen und brÃ¤uchten UnterstÃ¼tzung.
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