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Drogenbaron "El Chapo" beantragt Verlegung aus den USA nach Mexiko

  • AFP - 5. Mai 2026, 04:36 Uhr
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JoaquÃ­n GuzmÃ¡n, bekannt als "El Chapo"
Bild: AFP

Der unter anderem wegen Drogenhandels und GeldwÃ¤sche in den USA inhaftierte mexikanische Drogenbaron JoaquÃ­n 'El Chapo' GuzmÃ¡n hat seine Verlegung aus den USA nach Mexiko beantragt.

Der unter anderem wegen Drogenhandels und GeldwÃ¤sche in den USA inhaftierte mexikanische Drogenbaron JoaquÃ­n "El Chapo" GuzmÃ¡n hat seine Verlegung aus den USA nach Mexiko beantragt. In einem am Montag an ein US-Bundesgericht in New York Ã¼bermittelten Schreiben, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag, bat GuzmÃ¡n die US-BehÃ¶rden um die ErmÃ¶glichung einer RÃ¼ckkehr in sein Geburtsland. Er stellte nicht klar, ob sein Antrag darauf abzielt,Â den Rest seiner Strafe in Mexiko abzusitzen.

In einem weiteren Schreiben vom 20. April hatte GuzmÃ¡n beklagt, dass seine Anfragen zu den Unterlagen, die seiner Verurteilung zugrunde liegen, unbeantwortet geblieben seien. Diese Dokumente wÃ¼rden "meine grausame Bestrafung" nicht rechtfertigen, schrieb er. "Das Urteil in meinem Prozess war nicht fair." Der ehemalige Drogenboss hatte sich in frÃ¼heren GefÃ¤ngnisbriefen wiederholt Ã¼ber Isolation, schlechte Bedingungen in seiner Zelle und den Mangel an Familienbesuchen beklagt.

GuzmÃ¡n war im Jahr 2017 in die USA ausgeliefert worden, nachdem er zweimal aus mexikanischen GefÃ¤ngnissen entkommen war. Er wurde zu einer lebenslangen GefÃ¤ngnisstrafe verurteilt, die er in einem HochsicherheitsgefÃ¤ngnis im US-Bundesstaat Colorado verbÃ¼ÃŸt.

Das berÃ¼chtigte von GuzmÃ¡n geleitete Sinaloa-Kartell schmuggelte nach Angaben des US-Justizministeriums in einem Zeitraum von 25 Jahren mehr als 495 Tonnen Kokain, 99 Tonnen Heroin, 49 Tonnen Metamphetamine und 99 Tonnen Marihuana in die USA. Aus Justizakten geht hervor, dass "El Chapo" zudem hinter zahlreichen Morden steckt.Â 

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