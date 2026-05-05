Der unter anderem wegen Drogenhandels und GeldwÃ¤sche in den USA inhaftierte mexikanische Drogenbaron JoaquÃn "El Chapo" GuzmÃ¡n hat seine Verlegung aus den USA nach Mexiko beantragt. In einem am Montag an ein US-Bundesgericht in New York Ã¼bermittelten Schreiben, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag, bat GuzmÃ¡n die US-BehÃ¶rden um die ErmÃ¶glichung einer RÃ¼ckkehr in sein Geburtsland. Er stellte nicht klar, ob sein Antrag darauf abzielt,Â den Rest seiner Strafe in Mexiko abzusitzen.
In einem weiteren Schreiben vom 20. April hatte GuzmÃ¡n beklagt, dass seine Anfragen zu den Unterlagen, die seiner Verurteilung zugrunde liegen, unbeantwortet geblieben seien. Diese Dokumente wÃ¼rden "meine grausame Bestrafung" nicht rechtfertigen, schrieb er. "Das Urteil in meinem Prozess war nicht fair." Der ehemalige Drogenboss hatte sich in frÃ¼heren GefÃ¤ngnisbriefen wiederholt Ã¼ber Isolation, schlechte Bedingungen in seiner Zelle und den Mangel an Familienbesuchen beklagt.
GuzmÃ¡n war im Jahr 2017 in die USA ausgeliefert worden, nachdem er zweimal aus mexikanischen GefÃ¤ngnissen entkommen war. Er wurde zu einer lebenslangen GefÃ¤ngnisstrafe verurteilt, die er in einem HochsicherheitsgefÃ¤ngnis im US-Bundesstaat Colorado verbÃ¼ÃŸt.
Das berÃ¼chtigte von GuzmÃ¡n geleitete Sinaloa-Kartell schmuggelte nach Angaben des US-Justizministeriums in einem Zeitraum von 25 Jahren mehr als 495 Tonnen Kokain, 99 Tonnen Heroin, 49 Tonnen Metamphetamine und 99 Tonnen Marihuana in die USA. Aus Justizakten geht hervor, dass "El Chapo" zudem hinter zahlreichen Morden steckt.Â
Brennpunkte
Drogenbaron "El Chapo" beantragt Verlegung aus den USA nach Mexiko
- AFP - 5. Mai 2026, 04:36 Uhr
Der unter anderem wegen Drogenhandels und GeldwÃ¤sche in den USA inhaftierte mexikanische Drogenbaron JoaquÃn 'El Chapo' GuzmÃ¡n hat seine Verlegung aus den USA nach Mexiko beantragt.
Der unter anderem wegen Drogenhandels und GeldwÃ¤sche in den USA inhaftierte mexikanische Drogenbaron JoaquÃn "El Chapo" GuzmÃ¡n hat seine Verlegung aus den USA nach Mexiko beantragt. In einem am Montag an ein US-Bundesgericht in New York Ã¼bermittelten Schreiben, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag, bat GuzmÃ¡n die US-BehÃ¶rden um die ErmÃ¶glichung einer RÃ¼ckkehr in sein Geburtsland. Er stellte nicht klar, ob sein Antrag darauf abzielt,Â den Rest seiner Strafe in Mexiko abzusitzen.
Weitere Meldungen
Der britische Premierminister Keir Starmer hat die jÃ¼ngsten Angriffe des Iran auf die Vereinigten Arabischen Emirate kritisiert und zu einer Deeskalation aufgerufen. LondonMehr
Im Ukraine-Krieg haben beide Kriegsparteien jeweils eine Feuerpause in Aussicht gestellt. Das russische Verteidigungsministerium kÃ¼ndigte am Montag an, rund um die Feier zumMehr
Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Nach der AnkÃ¼ndigung des Kremls, am Freitag und Samstag die Waffen schweigen zu lassen, hat die Ukraine eine Feuerpause bereits ab MittwochMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sieht fÃ¼r Deutschland keinen Mangel an Kerosin. "Wir haben ein Preisproblem, aber kein ProblemMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine deutliche Mehrheit der Deutschen spricht sich laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa fÃ¼r eine hÃ¶here Besteuerung vonMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat die Koalition vor Ã„nderungen an der Gesundheitsreform gewarnt, die zulasten der Einsparungen gehenMehr