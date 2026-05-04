Russland kÃ¼ndigt Waffenruhe fÃ¼r 8. Mai an - Selenskyj verkÃ¼ndet Feuerpause ab Mittwoch

Einschlagsort einer russischen Drohne in der Ukraine

Im Ukraine-Krieg haben beide Kriegsparteien jeweils eine Feuerpause in Aussicht gestellt. Russland schrieb von einer Feuerpause zum Weltkriegsgedenken am 8. und 9. Mai, der ukrainische PrÃ¤sident Selenskyj von einer Feuerpause ab 6. Mai.

Im Ukraine-Krieg haben beide Kriegsparteien jeweils eine Feuerpause in Aussicht gestellt. Das russische Verteidigungsministerium kÃ¼ndigte am Montag an, rund um die Feier zum Gedenken an das Weltkriegsende am 8. und 9. Mai die Waffen schweigen lassen zu wollen. Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj erklÃ¤rte wenig spÃ¤ter, die Ukraine wolle ihrerseits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um Mitternacht eine Waffenruhe beginnen lassen.



Das Verteidigungsministerium in Moskau erklÃ¤rte in der vom russischen Staat unterstÃ¼tzten Nachrichtenapp Max, die Feuerpause sei auf Anordnung des russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin initiiert worden, der auch Oberbefehlshaber der StreitkrÃ¤fte ist. Am 9. Mai wird in Russland feierlich an den Sieg der Sowjetunion Ã¼ber Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert.



Zugleich drohte das russische Verteidigungsministerium mit einem Vergeltungsangriff auf das Stadtzentrum von Kiew, sollte die Ukraine die Feuerpause brechen. "Sollte das Kiewer Regime versuchen, seine kriminellen PlÃ¤ne zur StÃ¶rung der Feierlichkeiten zum 81. Jahrestag des Sieges im GroÃŸen VaterlÃ¤ndischen Krieg umzusetzen, werden die russischen StreitkrÃ¤fte einen massiven Vergeltungsraketenangriff auf das Zentrum von Kiew starten", erklÃ¤rte das Verteidigungsministerium auf Max.



Das Ministerium wies insbesondere "die ZivilbevÃ¶lkerung von Kiew" und "BeschÃ¤ftigte auslÃ¤ndischer diplomatischer Missionen" daraufhin, dass sie "rasch das Stadtzentrum verlassen" mÃ¼ssten.



Selenskyj sagte zu der russischen AnkÃ¼ndigung, bislang habe sein Land "keine offizielle Anfrage" zu einer Einstellung der Kampfhandlungen erhalten. Diese werde lediglich "auf russischen Online-Netzwerken behauptet".



Zu den russischen PlÃ¤nen fÃ¼gte er an, er sei "nicht seriÃ¶s", einen Waffenstillstand zu vereinbaren, um Russland die Feier dieses Tages zu ermÃ¶glichen. Moskau befÃ¼rchte, dass ukrainische Drohnen in der Hauptstadt "Ã¼ber dem Roten Platz schwirren" kÃ¶nnten.