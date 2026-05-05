Pulitzer-Preise: Berichterstattung Ã¼ber Trump-Regierung gewÃ¼rdigt

ICE-Mitarbeiter im Februar in Minneapolis

Bei der diesjÃ¤hrigen Verleihung der renommierten Pulitzer-Preise ist Berichterstattung Ã¼ber die Trump-Regierung gewÃ¼rdigt worden. Die Pulitzer-Verwalterin Marjorie Miller prangerte den zunehmenden Druck auf Journalisten in den USA an.

Bei der diesjÃ¤hrigen Verleihung der renommierten Pulitzer-Preise ist besonders Berichterstattung Ã¼ber die US-Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump gewÃ¼rdigt worden. Der Preis in der Kategorie "Dienst an der Ã–ffentlichkeit" ging am Montagabend an die "Washington Post" fÃ¼r ihre Berichterstattung Ã¼ber Trumps BemÃ¼hungen, die BundesbehÃ¶rden umzugestalten. Weitere Preise gab es fÃ¼r Berichterstattung Ã¼ber das rigorose Vorgehen der US-Regierung in derÂ Einwanderungspolitik und Bereicherungen in Trumps Umfeld.



Die Pulitzer-Verwalterin Marjorie Miller prangerte vor der Bekanntgabe der PreistrÃ¤ger den zunehmenden Druck auf Journalisten in den USA an. "Wir stehen fÃ¼r zivilen Diskurs und gegen Zensur", sagte sie. "Leider muss das heute wiederholt werden, in einer Zeit, in der der Zugang von Medien zum WeiÃŸen Haus und zum Pentagon eingeschrÃ¤nkt wird, die Meinungsfreiheit auf den StraÃŸen in Frage gestellt wird und der US-PrÃ¤sident Klagen in MilliardenhÃ¶he wegen Verleumdung und BÃ¶swilligkeit gegen zahlreiche Print- und Rundfunkmedien eingereicht hat."



Der Preis in der Kategorie "Investigativer Journalismus" ging an die "New York Times". Die Zeitung habe aufgedeckt, wie Trump seine Macht ausgenutzt habe, um Geld zu verdienen und seine Familie und VerbÃ¼ndeten zu bereichern, hieÃŸ es in der BegrÃ¼ndung. Die Recherchen zeigten auf, wie Trumps VerbÃ¼ndete und Familienmitglieder von Verbindungen zu wohlhabenden Golfmonarchien und von ihren Investitionen im Bereich der KryptowÃ¤hrungen profitierten.



In der Kategorie "Lokale Berichterstattung" wurde die "Chicago Tribune" ausgezeichnet. Sie habe aufgezeigt, wie US-EinwanderungsbehÃ¶rden die Stadt im US-Bundesstaat Illinois im Rahmen von Trumps Vorgehen gegen undokumentierte Migranten einer "belagerungsÃ¤hnlichen Invasion" ausgesetzt hatten.



Eine besondere Auszeichnung erhielt zudem die Journalistin Julie K. Brown vom "Miami Herald" fÃ¼r ihre Berichterstattung in den Jahren 2017 und 2018 Ã¼ber den verurteilten SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein. "Ihre Serie 'Perversion of Justice', die vor fast einem Jahrzehnt verÃ¶ffentlicht wurde, zeigte auf, wie StaatsanwÃ¤lte Epstein vor bundesweiten Anklagen wegen Sexhandels schÃ¼tzten, als ihm erstmals vorgeworfen wurde, junge Frauen missbraucht zu haben", sagte Pulitzer-Verwalterin Miller bei der VerkÃ¼ndung des Preises.



In der Kategorie "Berichterstattung im Inland" ging der Preis an die Nachrichtenagentur Reuters fÃ¼r ihre Berichte Ã¼ber Trumps Einsatz der Macht seines Amtes, um "Rache an seinen Gegnern zu nehmen". Die Nachrichtenagentur Associated Press wurde in der Kategorie "Auslandsberichterstattung" ausgezeichnet fÃ¼r ihre Reportagen darÃ¼ber, wie Washington US-Unternehmen erlaubte, Ãœberwachungstechnologie an China zu verkaufen.



In weiteren Kategorien wurden Fotos aus dem Gazastreifen sowie Berichte Ã¼ber einen Schusswaffenangriff an einer Schule im US-Bundesstaat Minnesota und Ã¼ber KI-Manipulation bei der Facebook-Mutter Meta geehrt. Die Auszeichnungen werden von der renommierten New Yorker Columbia University verliehen.