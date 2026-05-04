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Frei: Keine totale Sicherheit nach Amokfahrt in Leipzig

  • dts - 4. Mai 2026, 22:11 Uhr
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Auto fÃ¤hrt in Leipzig in Menschenmenge am 04.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Amokfahrt in Leipzig mit mindestens zwei Todesopfern hat Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) zur Sicherheitslage in deutschen StÃ¤dten Stellung bezogen und zugleich vor vorschnellen Bewertungen gewarnt.

"Wir verfolgen, was vor Ort passiert, aber wir sind im frÃ¼hen Stadium hÃ¤ufig im Bereich der Spekulation", sagte Frei am Montagabend in der ntv-Sendung "Pinar Atalay". Es mÃ¼ssten nun "die Informationen zusammengetragen werden, um RÃ¼ckschlÃ¼sse ziehen zu kÃ¶nnen". Auf die Frage nach Sicherheitsvorkehrungen in InnenstÃ¤dten und mÃ¶glichen SchutzlÃ¼cken verwies Frei auch auf frÃ¼here AnschlÃ¤ge: "NatÃ¼rlich kommt einem da Magdeburg in Erinnerung." Das seien Situationen, die das Leben der Menschen unsicher machten.

"Wenn sie das GefÃ¼hl haben, dass sie ihr ganz normales Leben nicht so leben kÃ¶nne, dass sie sich gefahrlos in der Stadt bewegen kÃ¶nnen, dann macht das schon etwas mit einem", sagte Frei. Es sei aber auch klar, dass es, auch wenn man "im Nachhinein analysieren wird, wo es mÃ¶glicherweise Defizite gegeben hat: Die totale vollstÃ¤ndige Sicherheit, die gibt es nicht", so der Kanzleramtschef.

Die InnenstÃ¤dte wÃ¼rden heute schon ganz anders aussehen als noch vor fÃ¼nf oder zehn Jahren, so Frei. Es sei ein alarmierender Befund, dass man das so machen mÃ¼sse, um "einigermaÃŸen und hinreichend Sicherheit gewÃ¤hren zu kÃ¶nnen". Die Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien.

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