BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) empfÃ¤ngt am Dienstag seinen israelischen Amtskollegen Gideon Saar in Berlin. Themen der Begegnung dÃ¼rften unter anderem der Iran-Krieg und Israels Kampf gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon sein. Im Anschluss an die GesprÃ¤che im AuswÃ¤rtigen Amt wollen Wadephul und Saar am frÃ¼hen Abend (18.00 Uhr) gemeinsam vor die Presse treten.
Die BemÃ¼hungen um eine Beendigung des Iran-Krieges kommen seit Inkrafttreten einer Waffenruhe nicht voran. Gut zwei Monate nach Beginn des Iran-Kriegs wÃ¤chst damit die Angst vor einer erneuten Eskalation. Wadephul hatte am Wochenende Irans AuÃŸenminister Abbas Araghtschi in einem Telefonat zu einer Freigabe der blockierten StraÃŸe von Hormus gedrÃ¤ngt und Teheran zu einem vollstÃ¤ndigen und nachprÃ¼fbaren Verzicht auf Atomwaffen gedrÃ¤ngt. Bei einem Besuch in Israel hatte Wadephul im MÃ¤rz die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen PalÃ¤lstinenser im Westjordanland verurteilt.Â
Politik
BundesauÃŸenminister Wadephul empfÃ¤ngt isarelischen Kollegen Saar in Berlin
- AFP - 5. Mai 2026, 04:00 Uhr
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) empfÃ¤ngt am Dienstag seinen israelischen Amtskollegen Gideon Saar in Berlin. Themen der Begegnung dÃ¼rften unter anderem der Iran-Krieg und der Kampf Israels gegen die Hisbollah im Libanon sein.
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) empfÃ¤ngt am Dienstag seinen israelischen Amtskollegen Gideon Saar in Berlin. Themen der Begegnung dÃ¼rften unter anderem der Iran-Krieg und Israels Kampf gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon sein. Im Anschluss an die GesprÃ¤che im AuswÃ¤rtigen Amt wollen Wadephul und Saar am frÃ¼hen Abend (18.00 Uhr) gemeinsam vor die Presse treten.
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