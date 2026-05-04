Abnehmspritzen: Millionenstrafe in Frankreich wegen irrefÃ¼hrender WerbungÂ 

Abnehmspritzen

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Wegen irrefÃ¼hrender Werbung fÃ¼r Abnehmspritzen hat die franzÃ¶sische GesundheitsbehÃ¶rde zwei Pharmaunternehmen hohe Sanktionen auferlegt. Novo Nordisk und Lilly France sollen zwei Millionen Euro Strafe zahlen, wie die BehÃ¶rde am Montag in Paris mitteilte. Eine Werbekampagne der Unternehmen zum Thema Fettleibigkeit sei ein VerstoÃŸ gegen das Werbeverbot fÃ¼r verschreibungspflichtige Medikamente gewesen. Die Kampagne habe sich auf Plakaten und in Onlinemedien an die breite Ã–ffentlichkeit gerichtet, "vor dem Hintergrund zunehmenden Missbrauchs des Medikaments zur Gewichtsabnahme aus rein Ã¤sthetischen GrÃ¼nden".Â



Der dÃ¤nische Hersteller Novo Nordisk vertreibt in Frankreich die Abnehmspritze Wegovy und verhandelt derzeit mit der Regierung Ã¼ber den Preis, der als Basis fÃ¼r die RÃ¼ckerstattung durch die Krankenkasse dient. Der US-Hersteller Eli Lilly vertreibt den Wirkstoff Tirzepatid unter dem Markennamen Mounjaro. DieÂ Wirkstoffe, die wÃ¶chentlich gespritzt werden, signalisieren dem KÃ¶rper eine SÃ¤ttigung und senken den Blutzuckerspiegel.Â



Die GesundheitsbehÃ¶rde erklÃ¤rte, dass sie jegliche Werbekampagne verhindern wolle, die dazu verleiten kÃ¶nnte, Medikamente als wichtigste Behandlungsmethode von Fettleibigkeit darzustellen. Abnehmspritzen seien nur angemessen, wenn eine ErnÃ¤hrungsumstellung keinen Erfolg zeige. Sie mÃ¼sse immer mit einer kalorienÃ¤rmeren ErnÃ¤hrung und mehr Bewegung verbunden sein.Â



Die Medikamente dÃ¼rften nicht aus Ã¤sthetischen GrÃ¼nden zur Gewichtsreduzierung eingesetzt werden. Sie seien verschreibungspflichtig und nur fÃ¼r die Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas zugelassen.Â



Experten warnen vor fehlenden Studien zu Langzeitwirkungen der Medikamente. Studien zufolge steigt bei vielen Patienten das Gewicht nach dem Absetzen wieder an. In Deutschland werden die Kosten nicht von den Krankenkassen erstattet.