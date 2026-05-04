In Krefeld sind innerhalb weniger Tage 99 Autos zerkratzt worden. Unter Verdacht steht ein 51-jÃ¤hriger Krefelder, wie die Polizei am Montag in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt mitteilte.Â
Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler dank eines Zeugen. Dieser wurde am frÃ¼hen Samstagmorgen durch ein KratzgerÃ¤usch geweckt und beobachtete einen offenbar betrunkenen Mann, der in seiner StraÃŸe Autos beschÃ¤digte. Der Anwohner folgte ihm und bemerkte, dass er auch in anderen StraÃŸen Fahrzeuge zerkratzte.Â
Als der 51-JÃ¤hrige den Zeugen bemerkte, ergriff er die Flucht. Dank einer Beschreibung konnte er jedoch ausfindig gemacht und in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei prÃ¼ft, ob er fÃ¼r alle 99 Taten verantwortlich ist.Â
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Fast 100 Autos in Krefeld zerkratzt: 51-JÃ¤hriger unter Tatverdacht
- AFP - 4. Mai 2026, 12:52 Uhr
In Krefeld sind innerhalb weniger Tage 99 Autos zerkratzt worden. Unter Verdacht steht ein 51-jÃ¤hriger Krefelder, wie die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt mitteilte.Â
In Krefeld sind innerhalb weniger Tage 99 Autos zerkratzt worden. Unter Verdacht steht ein 51-jÃ¤hriger Krefelder, wie die Polizei am Montag in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt mitteilte.Â
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