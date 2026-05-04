Auf der Suche nach Hund: Frau durch Selbstschussanlage in Gommern schwer verletzt

Blaulicht

Auf der Suche nach ihrem Hund ist eine Frau in Sachsen-Anhalt durch eine Selbstschussanlage auf einem fremden GrundstÃ¼ck schwer verletzt worden. Die 54-JÃ¤hrige kam in ein Krankenhaus und befand sich am Montag auÃŸer Lebensgefahr.

Auf der Suche nach ihrem Hund ist eine Frau in Sachsen-Anhalt durch eine Selbstschussanlage auf einem fremden GrundstÃ¼ck schwer verletzt worden. Die 54-JÃ¤hrige kam in ein Krankenhaus und befand sich am Montag auÃŸer Lebensgefahr, wie das Polizeirevier Jerichower Land in Burg mitteilte.Â



Die Frau war am Samstag in Dannigkow, einem Ortsteil der Gemeinde Gommern, auf der Suche nach ihrem ausgebÃ¼xten Hund. Als dieser auf ein fremdes GrundstÃ¼ck rannte, folgte sie ihm. PlÃ¶tzlich lÃ¶ste sich nach Polizeiangaben ein Schuss mit Schrotmunition und traf die 54-JÃ¤hrige.



Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau versehentlich eine Selbstschussanlage auslÃ¶ste. Ob der 43-jÃ¤hrige GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mer diese Anlage errichtet hat und welche GrÃ¼nde dies hatte, ist Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.



Beamte durchsuchten mit UnterstÃ¼tzung des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt GrundstÃ¼ck und Haus des Mannes. Dabei wurde den Angaben zufolge eine Vielzahl von Schusswaffen und gefÃ¤hrlichen GegenstÃ¤nden gefunden und beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Stendal sah aufgrund der Ermittlungen allerdings keinen dringenden Tatverdacht fÃ¼r ein vorsÃ¤tzliches TÃ¶tungsdelikt. Daher wurde auch kein Haftbefehl gegen den Mann beantragt.