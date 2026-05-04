Iran will US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben

Eine Boje im Meer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Der Iran hat nach eigenen Angaben ein US-Kriegsschiff mit zwei Raketen getroffen. Wie iranische Staatsmedien am Montag meldeten, sei das Schiff der US-Marine nahe der StraÃŸe von Hormus erfolgreich attackiert worden, nachdem es Warnungen der iranischen Marine ignoriert habe.



Zuvor hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigt, das US-MilitÃ¤r werde gestrandeten Schiffen am Golf Hilfe leisten - der Iran hatte daraufhin "jeder auslÃ¤ndischen Streitmacht" gedroht, die versuchen sollte, in die StraÃŸe einzudringen.



Den iranischen Berichten zufolge wurde das US-Schiff durch den Angriff beschÃ¤digt, musste seinen Kurs Ã¤ndern und das Gebiet verlassen. Eine BestÃ¤tigung des Vorfalls durch das US-MilitÃ¤r gab es zunÃ¤chst nicht.



Der Iran hat seit dem 28. Februar, dem Tag des ersten MilitÃ¤rangriffs durch die USA und Israel in der aktuellen Eskalation, die StraÃŸe von Hormus fÃ¼r Ã–l- und Gastanker blockiert, was zu einem weltweiten Anstieg der Energiepreise gefÃ¼hrt hat. SpÃ¤ter richteten auch die USA ihrerseits eine Blockade ein, um dem Iran die MÃ¶glichkeit zu nehmen, MautgebÃ¼hren fÃ¼r die Durchfahrt zu verlangen.

