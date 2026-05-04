Der Iran hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars am Montag zwei Raketen auf ein US-MilitÃ¤rschiff in der StraÃŸe von Hormus abgefeuert. Zuvor habe die US-Fregatte "eine Warnung der iranischen Marine ignoriert", meldete die iranische Nachrichtenagentur ohne Angaben von Quellen.
Das US-Armeeschiff habe mit seiner Einfahrt in die Meerenge einen "VerstoÃŸ gegen die Regeln der Schifffahrt und der maritimen Sicherheit" begangen, meldete Fars. Nach Angaben der Agentur befand sich die Fregatte in der NÃ¤he des iranischen Hafens Dschask.
Das US-MilitÃ¤r bestritt, dass eines seiner Marineschiffe in der StraÃŸe von Hormus getroffen worden sei. Die US-StreitkrÃ¤fte unterstÃ¼tzten einen von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigten MilitÃ¤reinsatz mit dem Namen "Projekt Freiheit" und setzten die Seeblockade gegen iranische HÃ¤fen durch, erklÃ¤rte das fÃ¼r die Region zustÃ¤ndige US-Zentralkommando Centcom im Onlinedienst X.
Trump hatte am Sonntagabend (Ortszeit= den US-MilitÃ¤reinsatz in der vom Iran seit Kriegsbeginn weitgehend blockierten StraÃŸe von Hormus ab diesen Montag angekÃ¼ndigt, bei dem dort festsitzende Schiffe aus der Meerenge hinaus "geleitet" werden sollten. Ein Vertreter des iranischen MilitÃ¤rs hatte daraufhin mit Angriffen auf das US-MilitÃ¤r gedroht, sollte es sich der StraÃŸe von Hormus annÃ¤hern oder in sie einfahren.
Politik
Iranische Agentur: Raketenangriff des Iran auf US-MilitÃ¤rschiff in StraÃŸe von Hormus
- AFP - 4. Mai 2026, 13:36 Uhr
Der Iran hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars am Montag zwei Raketen auf ein US-MilitÃ¤rschiff in der StraÃŸe von Hormus abgefeuert. Zuvor habe die US-Fregatte 'eine Warnung der iranischen Marine ignoriert', meldete die iranische Agentur.
Der Iran hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars am Montag zwei Raketen auf ein US-MilitÃ¤rschiff in der StraÃŸe von Hormus abgefeuert. Zuvor habe die US-Fregatte "eine Warnung der iranischen Marine ignoriert", meldete die iranische Nachrichtenagentur ohne Angaben von Quellen.
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