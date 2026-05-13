Linken-Vorsitz: Schwerdtner und Pantisano treten zusammen an

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Die amtierende Ko-Parteichefin Ines Schwerdtner und der Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano wollen gemeinsam fÃ¼r den neuen Vorsitz der Linkspartei kandidieren. 'Wir treten als Team fÃ¼r den Parteivorsitz an.'

Die amtierende Ko-Parteichefin Ines Schwerdtner und der Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano wollen gemeinsam fÃ¼r den neuen Vorsitz der Linkspartei kandidieren. "Wir treten als Team fÃ¼r den Parteivorsitz an", gaben beide am Mittwoch bekannt. Die Linke wÃ¤hlt bei ihrem Parteitag Mitte Juni in Potsdam eine neue Spitze.Â



"Wir machen keine Politik fÃ¼r Linke, sondern linke Politik fÃ¼r alle", kÃ¼ndigten Schwerdtner und Pantisano an. Die soziale Basis der Partei mÃ¼sse breiter und stabiler werden. "Von der Rentnerin Ã¼ber die Studentin, den Facharbeiter und die Pflegekraft: Wir wollen die ganze Breite ansprechen und in unserer Partei organisieren."



"Bis 2029 wollen wir 200.000 Mitglieder sein", gaben Schwerdtner und Pantisano als Ziel aus. "Denn nur eine starke Linke kann etwas in diesem Land bewegen."



Schwerdner fÃ¼hrt die Partei seit Oktober 2024 mit Jan van Aken. Dieser kÃ¼ndigte Mitte April an, aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht erneut fÃ¼r den Vorsitz kandidieren zu wollen. Sein Bundestagsmandat will der 65-JÃ¤hrige aber behalten.



Kurz nach van Akens RÃ¼ckzugs-AnkÃ¼ndigung erklÃ¤rte Pantisano seine Kandidatur. Die Linke habe sich mit van Aken und Schwerdtner "erneuert und stabilisiert", betonte er dabei.Â "Die Linke war das Comeback des Jahres bei der Bundestagswahl." Er wolle nun daran anknÃ¼pfen und sich gegen rechts stellen sowie dafÃ¼r kÃ¤mpfen, "das Leben der arbeitenden Menschen wieder bezahlbar" zu machen.Â



Der 46-jÃ¤hrige Pantisano stammt aus Waiblingen nahe Stuttgart und sitzt seit dem vergangenen Jahr im Bundestag. Er ist dort stellvertretender Vorsitzender sowie verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion.Â