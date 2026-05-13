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Lebenslange Haft in Mordprozess um beim Joggen Ã¼berfahrenen Ehemann in Dresden

  • AFP - 13. Mai 2026, 16:47 Uhr
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Darstellung der Justitia
Bild: AFP

Weil sie ihren joggenden Ehemann mit einem Auto Ã¼berfuhr und tÃ¶tete, hat das Landgericht Dresden eine 53-JÃ¤hrige wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch ein mitangeklagter 76-JÃ¤hriger wurde laut Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt.

Weil sie ihren joggenden Ehemann mit einem Auto Ã¼berfuhr und tÃ¶tete, hat das Landgericht Dresden eine 53-JÃ¤hrige wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach 44 Verhandlungstagen sah es das Gericht in der sÃ¤chsischen Landeshauptstadt als erwiesen an, dass die Angeklagte ihren deutlich Ã¤lteren Ehemann ermordet hatte, um an sein VermÃ¶gen zu kommen, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. Ein mitangeklagter 76-JÃ¤hriger wurde ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt.

Laut den Urteilsfeststellungen hatte die Angeklagte im September 2024 im sÃ¤chsischen Klipphausen mit einem GelÃ¤ndewagen von hinten ihren joggenden Ehemann angefahren. AnschlieÃŸend Ã¼berrollte sie ihn mit dem Auto. Der 76 Jahre alte Mann starb noch am Tatort.

Die Angeklagte habe ihren Mann heimtÃ¼ckisch und aus Habgier ermordet, um an sein Erbe zu gelangen. Dabei habe sie die Arg- und Wehrlosigkeit ihres Ehemanns bewusst ausgenutzt. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest, womit eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren quasi ausgeschlossen ist.

Der 76-jÃ¤hrige Mitangeklagte, ein ehemaliger Hausmeister und GÃ¤rtner der Eheleute, wurde ebenfalls wegen Mordes verurteilt. Er soll der 53-JÃ¤hrigen das Auto besorgt und vor der Tat Ã¼bergeben haben. Auch habe er den Transport des beschÃ¤digten Autos zu einem bereits zuvor vereinbartem Reparaturtermin in einer Dresdner Autowerkstatt Ã¼bernommen. Das Gericht ging davon aus, dass er weitgehend in den Tatplan der Angeklagten eingeweiht war und diesen billigte.

Das Urteil gegen die 53-JÃ¤hrige entsprach der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte hingegen auf Freispruch plÃ¤diert. Der 76-JÃ¤hrige war ursprÃ¼nglich wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung plÃ¤dierten auf Freispruch. Das Urteil ist nicht rechtskrÃ¤ftig.

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