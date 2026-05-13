KÃ¶nig Charles III. mit KÃ¶nigin Camilla

KÃ¶nig Charles III. hat inmitten der Debatte Ã¼ber einen mÃ¶glichen RÃ¼cktritt von Premierminister Starmer in der Thronrede die Gesetzesvorhaben der britischen Regierung vorgestellt.

KÃ¶nig Charles III. hat inmitten der Debatte Ã¼ber einen mÃ¶glichen RÃ¼cktritt von Premierminister Keir Starmer in der Thronrede die Gesetzesvorhaben der britischen Regierung vorgestellt. Zu den am Mittwoch dargelegten PlÃ¤nen, von denen viele bereits bekannt waren, gehÃ¶ren die Vertiefung der Beziehungen GroÃŸbritanniens zur EuropÃ¤ischen Union und die vollstÃ¤ndige Verstaatlichung des Stahlkonzerns British Steel. Auch eine Reform des Asylsystems und eine Senkung des Wahlalters auf 16 sind geplant.Â



KÃ¶nig Charles III. verlas Starmers Vorhaben auf einem goldenen Thron im Oberhaus des Parlaments. Er trug die mit Diamanten besetzte Imperial State Crown und eine lange purpurrote Robe. Die im Englischen als "King's Speech" bekannte Thronrede ist eine jahrhundertealte Tradition voller feierlicher Rituale, in der die Regierung ihre Gesetzesvorhaben vorstellt.Â Trotz ihres Namens wird die Rede nicht vom Monarchen als Staatsoberhaupt, sondern von der Regierung verfasst.



Unklar ist allerdings, ob Starmer Ã¼berhaupt noch im Amt sein wird, um die dargelegten PlÃ¤ne umzusetzen: Die Thronrede war Ã¼berschattet von RÃ¼cktrittsforderungen aus den eigenen Reihen. Der Premier steht seit dem Debakel seiner Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen in der vergangenen Woche unter wachsendem Druck. Am Dienstag gaben gleich vier StaatssekretÃ¤re ihre Posten auf.



Britische Medien berichteten kurz vor der Thronrede unter Berufung auf das Umfeld von Gesundheitsminister Wes Streeting, dieser bereite seinen RÃ¼cktritt vor, um ins Rennen um eine mÃ¶gliche Nachfolge von Starmer zu gehen. Starmer traf sich vor der Rede mit Streeting in der Downing Street. Das GesprÃ¤ch dauerte weniger als 20 Minuten und Streeting ging, ohne sich zu Ã¤uÃŸern.



In der Debatte Ã¼ber Starmers Zukunft zeigte sich zuletzt eine Spaltung in der Labour-Partei: WÃ¤hrend sich inzwischen mehr als 80 Labour-Abgeordnete gegen den Premier stellen, bekundeten rund 110 Abgeordnete UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Starmer.